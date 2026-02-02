Union Budget fishermen: अर्थसंकल्पात मच्छीमारांचे जाळे रिकामेच; केंद्राच्या बजेटमधून पारंपरिक मच्छिमार बेदखल!

Fishing Community : केंद्र सरकार 'ब्लू इकॉनॉमी'च्या नावाखाली बंदरे, जहाजवाहतूक आणि कॉर्पोरेट प्रकल्पांना चालना देत आहे; मात्र जे मच्छीमार पिढ्यान्-पिढ्या समुद्रावर अवलंबून आहेत, त्यांच्या बंदरे, बाजारपेठा आणि उपजीविकेसाठी निधी वापरात आणण्यात अपयशी ठरत आहे. केंद्र सरकारची पावले किनाऱ्यावरील पारंपरिक मच्छीमारांना उदध्वस्त करण्याच्या दिशेने पडू लागली आहेत. त्याचे प्रतिबिंब काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून दिसून येते, अशी टीका अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे युवाध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी केली आहे. .Pune News: शेणापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक कलात्मक वस्तू सातासमुद्रापार; मानसी व सायली निघोटबहिणींनी उभारला हक्काचा व्यवसाय!.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातून किनाऱ्यावरील पारंपरिक मच्छीमारांना बेदखल करण्यात आल्याचा आरोप करतानाच मिल्टन सौदीया यांनी म्हटले आहे की २०२६–२७ मधील मत्स्य क्षेत्रासाठीची तरतूद सरकारच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ धोरणातील वास्तविक प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे उघड करते. एकीकडे सरकार सागरी मच्छीमारांच्या विकासाची भाषा करते, तर दुसरीकडे पारंपरिक मच्छीमार समाजाला सातत्याने दुय्यम स्थान दिले जात आहे. मत्स्य क्षेत्रासाठी एकूण ₹२,७६१.८० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी तब्बल ९०.५२% म्हणजेच ₹२,५०० कोटी केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत देण्यात आले आहेत. .याउलट, सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी अत्यावश्यक असलेली मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बाजारपेठा आणि पायाभूत सुविधा यांना अत्यल्प निधी देण्यात आला आहे. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये प्रत्यक्ष खर्च फक्त ₹१,०२४.९९ कोटी इतकाच झाला, म्हणजेच सध्याच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३५% इतकाच निधी वापरात आला. ₹१,००० कोटींपेक्षा अधिक निधी वापरात न आणता पडून राहिला, ज्यातून मत्स्य विभागातील प्रशासकीय अपयश स्पष्ट होते. असे असतानाही, सरकारने या वर्षी केवळ २.१०% इतकी तुटपुंजी वाढ जाहीर केली आहे..प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना जरी सर्वसमावेशक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मत्स्यपालन, तलाव-आधारित शेती, खोल समुद्रातील मासेमारी आणि फिश फार्मर प्रोड्युसर ऑरगॅनायझेशन (FFPO) व खाजगी उद्योजकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून पारंपरिक समुद्री मच्छीमार, सहकारी संस्था आणि किनारी मासेमारी यांना जाणीव पूर्वक दुर्लक्षित ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. याच वेळी, मत्स्य व जलसंपत्ती पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) ज्याचा उद्देश मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारणे आहे. .यासाठी केवळ ₹३०.३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दाव्यांशी पूर्णतः विसंगत आहे, असा दावाही सौदीया यांनी केला आहे.मिल्टन सौदीया यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की सरकार एकीकडे बंदर विकास, किनारी अंतर्गत जलवाहतूक आणि सागरी वाहतूक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे, तर दुसरीकडे हेच प्रकल्प सातपाटी यांसारख्या प्रमुख मच्छीमार बंदरे व मासे उतार केंद्रांच्या जवळ राबवले जात आहेत, ज्यामुळे पारंपरिक मासेमारी धोक्यात येत आहे. या सर्व बाबींविरोधात तसेच मच्छीमारांसाठी निधीचा अपुरा वापर आणि केंद्र सरकारच्या पक्षपाती धोरणांविषयी सविस्तर निवेदन मत्स्य विभाग, अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे आधीच सादर करण्यात आले असल्याची माहितीही सौदीया यांनी दिली..Solapur News: दादांच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या प्रतिमेसमोर सोलापूरकर झाले भावुक; अजित पवार यांना सर्वपक्षीय नेत्यांकडून श्रद्धांजली!. हा अर्थसंकल्प मच्छीमारांसाठी ‘ब्लू इकॉनॉमी’ नसून, तो बांधकाम-केंद्रित आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांना उत्तेजन देणारा आहे, असा आरोप करतानाच खऱ्या अर्थाने ब्लू इकॉनॉमी ही पारंपरिक मच्छीमारांचे हक्क, पायाभूत सुविधा आणि उपजीविका यांचे संरक्षण करण्यामध्ये आहे, असेही सौदीया यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.