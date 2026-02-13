Vasai Fire: वसईत कंपनीला भीषण आग! आगीचा भडका अन् धुराचे लोट परिसरात पसरले; घटनेनं भीतीचं वातावरण, Video Viral

मुंबई : नुकतेच मुंबई शहरातील गोरेगाव पूर्व भागात आग लागण्याची घटना घडली. गोकुळधाम क्षेत्रात असलेल्या कृष्णा वाटिका रोडवर डीबी वुड या इमारतीत नवव्या मजल्यावर आगीची दुर्घटना घडली. या आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाकडून आग विझवण्याचे कार्य सुरु आहे. मुंबईत आग लागल्याची हि घटना ताजी असताना आता पुन्हा वसईत आग लागल्याची घटना घडली आहे. .वसई येथे एका कंपनीला भीषण लागल्याची घटना घडली आहे. शुक्रवार (ता. १३ फेब्रुवारी)रोजी वसई पूर्व कामन आयशा कंपाऊंडमध्ये ही घटना घडली आहे. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान दाखल झाले आहेत. सध्या आग विझविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे..Mumbai News: अन्न विभागाच्या सुनावण्या रखडल्या, स्थगितीमुळे संख्या वाढल्याचा दावा.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वसईत कामन आयशा कंपाऊंडमध्ये एका कंपनीत अचानक आग लागल्याची घटना घडली. यावेळी आगीचा भडका आणि धुराचे कल्लोळ आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात पसरले आहेत. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते रजनीकांत म्हात्रे यांनी वसई विरार महापालिकेचे अग्निशमन दल माहिती देण्यात आली आहे. तसेच पुढील तपास सुरू आहे..Mumbai Fire: मुंबईत थरार! ४५ मजली भव्य इमारतीत भीषण आग, काही मिनिटांत खळबळ! व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.