मुंबई

Vasai Student Protest : विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराविरोधात वसईकरांचा जनआक्रोश; 3 हजार नागरिकांचा लाँग मार्च

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या निषेधार्थ वसईतील वाघोली ते निर्मळ दरम्यान लाँग मार्च काढण्यात आला. महिलांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मोर्चात 3 हजारांहून अधिक नागरिक सहभागी झाले.
Vasai Virar long march against alleged lathi charge on students at Jantar Mantar NEET paper leak protest Wagholi to Nirmal Palghar

Vasai Virar long march against alleged lathi charge on students at Jantar Mantar NEET paper leak protest Wagholi to Nirmal Palghar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराविरोधात स्थानिकांच्या पुढाकारातून रविवारी लाँग मार्च काढण्यात आला होता. वाघोली ते निर्मळ काढण्यात आलेल्या या मोर्चात ३ हजारहून अधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी नागरिकांनी सरकारच्या लोकशाहीविरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवत घोषणाबाजी केली.

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