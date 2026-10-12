नवरात्रीच्या उत्सवाला गालबोट! देवीच्या दर्शनासाठी दुचाकीवरून निघाल्या, वाटेतच टँकरने उडवलं; ४ वर्षीय चिमुकलीसह मायलेकीचा दुर्दैवी अंत

विरार : नवरात्री उत्सवाला सुरुवात झाली असून यानिमित्त हजारो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी विरारच्या जीवदानी मंदिरात जात आहेत. मोठ्या थाटामाटात, जल्लोषात नवरात्री उत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र अशातच उत्सवाला गालबोट लावणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. विरारच्या जीवदानी देवीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या एकाच कुटुंबातील मायलेकीचा अपघातात मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरारच्या कोपरी नाका येथे आज सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. विरार येथे जीवदानी मातेच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या मायलेकीचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. कविता पाल (२९) आणि आरायू पाल (४) अशी मृत्यू झालेल्या मायलेकीची नावे आहेत..Mumbai Protest: ठाकरे बंधूंच्या अडचणी वाढल्या? शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य-अमित यांच्यावर गुन्हा दाखल.नवरात्री उत्सवानिमित्त दोघी मायलेकी वसईच्या गावराई येथून दुचाकीवरून विरार येथे जीवदानी मातेच्या दर्शनासाठी जात होत्या. यावेळी विरारच्या कोपरी नाका येथे एका टँकरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत मायलेकींचा मृत्यू झाला. .या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत टँकर चालकाला ताब्यात घेतले. सध्या या घटनेप्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे. मात्र नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी एकाच कुटुंबातील दोघींचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Mumbai News: जुन्या सोसायट्यांना हस्तांतरण शुल्क नाही, उच्च न्यायालयाचे सिडकोला आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.