मुंबई

नवरात्रीच्या उत्सवाला गालबोट! देवीच्या दर्शनासाठी दुचाकीवरून निघाल्या, वाटेतच टँकरने उडवलं; ४ वर्षीय चिमुकलीसह मायलेकीचा दुर्दैवी अंत

Virar Accident: देवीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या मायलेकीचा अपघातात मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
virar Accident

virar Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

विरार : नवरात्री उत्सवाला सुरुवात झाली असून यानिमित्त हजारो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी विरारच्या जीवदानी मंदिरात जात आहेत. मोठ्या थाटामाटात, जल्लोषात नवरात्री उत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र अशातच उत्सवाला गालबोट लावणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. विरारच्या जीवदानी देवीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या एकाच कुटुंबातील मायलेकीचा अपघातात मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
accident
Mumbai
accident case
virar
vasai virar
Marathi News Esakal
www.esakal.com