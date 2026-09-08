Eknath Shinde Vishakha Raut : ‘पद वाचवा, २० नगरसेवक फोडते’; विशाखा राऊत यांचा एकनाथ शिंदेंना प्रस्ताव? समाधान सरवणकरांचा धक्कादायक दावा

Vishakha Raut corporator : शिवसेना ठाकरे गटाच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द होताच शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर यांनी एक खळबळजणक वक्तव्य केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. विशाखा राऊत यांनी दोनवेळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘अपात्रतेच्या कारवाईतून मला वाचवा, मी २० नगरसेवक फोडून पक्षात आणते; मात्र मला या सगळ्यातून बाहेर काढा,’ असा प्रस्ताव त्यांनी शिंदे यांच्यासमोर ठेवल्याचा दावा समाधान सरवणकर यांनी केला..मीना कांबळी यांच्या पक्षप्रवेशावेळीही विशाखा राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना सिद्धिविनायक मंदिराच्या ट्रस्टीपदाची इच्छा होती; मात्र शिंदे यांनी त्यास नकार दिल्याने राऊत यांचा त्यांच्यावर राग असल्याचा आरोपही सरवणकर यांनी केला..दरम्यान, विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात करण्यात आली. मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्यांनी कुणबी असल्याचं जात प्रमाणपत्र सादर केलं होतं. मात्र पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं. या निर्णयाविरोधात राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्यात आलं..दादर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्याचं सांगत समाधान सरवणकर यांनी विशाखा राऊत यांच्या उमेदवारीवरही प्रश्न उपस्थित केले. स्थानिक पदाधिकारी इच्छुक असतानाही त्यांना डावलून राऊत यांना उमेदवारी देण्यात आली. एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने फसवणूक केल्याने स्थानिक महिला आणि पदाधिकारी नाराज असल्याचा दावा सरवणकर यांनी केला..Eknath Shinde Delhi Visit : एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौरावर; धनुष्यबाण चिन्ह गोठणार?, मुलगा श्रीकांत शिंदेंना मंत्रीमंडळात संधी मिळणार?.दादर शिवसेनेचा बालेकिल्लाअनेक वर्षांपासून विशाखा राऊतला आम्ही ओळखतो. मातोश्रीमधील ओळखतात. विशाखा राऊत किचन कॅबिनेट मधल्या मेंबर आहेत. त्याच्यामुळे त्या लोकांना देखील माहित होतं की विशाखा राऊत ओबीसी नाही. दादर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. आज त्यांच्यामुळे अशा परिसरामध्ये जे तिकडचे स्थानिक पदाधिकारी इच्छुक होते. त्यांना डावलून विशाखा राऊतांना तिकीट देण्यात आलं होतं. एवढ्या मोठ्या पदावर असून देखील त्यांनी फसवणूक केली. त्यामुळे आज तिकडच्या महिला किंवा तिकडचे जे पदाधिकारी देखील नाराज आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.