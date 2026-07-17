Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! पुन्हा पाणीटंचाईचं संकट; २० टक्के पाणीकपात कायम, कारण काय?

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व सात प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर मान्सूनचा वेग मंदावला आहे. परिणामी एकूण वापरण्यायोग्य पाणीसाठ्यात सध्या ४९.६५ टक्क्यांची घट झाली आहे. गुरुवार, १६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजता बीएमसीच्या जल अभियांत्रिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या २४ तासांत पाणीसाठ्यात आणखी घट नोंदवली गेली आहे..मुंबईतील जलाशयांमधील पाण्याची पातळी सतत कमी होत असल्याने रहिवाशांची चिंता वाढत आहे. त्यातच पिसे धरणातील तांत्रिक बिघाडामुळे आधीच २० टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. मुंबईच्या जलाशयांची एकूण साठवण क्षमता १,४४७,३६३ दशलक्ष लिटर असताना, सध्या त्यात केवळ ७१८,५८२ दशलक्ष लिटर पिण्यायोग्य पाणी शिल्लक आहे. पिसे धरणाच्या न्यूमॅटिक गेट्सची तातडीची दुरुस्ती आणि भातसा धरणातून होणाऱ्या अनियमित पाणीविसर्जनामुळे पिसे परिसरातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पाणीपुरवठ्यावर झाला आहे. .Taj Hotel Notice: मुंबईतील ताज हॉटेलला BMC चा मोठा झटका! तब्बल २७ कोटींची नोटीस बजावली; कारण... नेमकं प्रकरण काय?.जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई शहराच्या हद्दीत असलेले विहार आणि तुळसी तलाव जवळपास पूर्ण भरले आहेत. विहार तलाव १०० टक्के भरला आहे, तर तुळसी तलावात ९८.०२ टक्के पाणीसाठा आहे. ७ जुलैपासून दोन्ही तलाव ओसंडून वाहू लागले. गेल्या २४ तासांत तुळसी तलाव परिसरात १७ मिमी पावसाची नोंद झाली, तर तानसा येथे सर्वाधिक ५८ मिमी पावसाची नोंद झाली..Registration Fee: मुंबईत घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदीचा विचार करताय? रजिस्ट्रेशन फी वाढीबाबत मोठी अपडेट समोर, आता किती पैसे मोजावे लागणार?.भांडुप परिसरात १३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून यावर्षीचा एकूण पर्जन्यमान १,७३१ मिमी झाला आहे. बीएमसी प्रशासनाने सांगितले की, पिसे धरणाच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, परंतु मुंबईतील पाण्याच्या साठ्याची सध्याची स्थिती पाहता, नागरिकांना पाण्याचा वापर अत्यंत संयमाने आणि काटकसरीने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.