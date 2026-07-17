मुंबई

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! पुन्हा पाणीटंचाईचं संकट; २० टक्के पाणीकपात कायम, कारण काय?

Mumbai Water Cut: मुंबईतील जलाशयांमधील पाणीसाठा ४९.६५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. पिसे धरणातील तांत्रिक बिघाड आणि दुरुस्तीच्या कामामुळे शहरात २० टक्के पाणीपुरवठा कपात लागू करण्यात आली आहे.
Mumbai Water Crisis

Mumbai Water Crisis

ESakal

Vrushal Karmarkar
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मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व सात प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर मान्सूनचा वेग मंदावला आहे. परिणामी एकूण वापरण्यायोग्य पाणीसाठ्यात सध्या ४९.६५ टक्क्यांची घट झाली आहे. गुरुवार, १६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजता बीएमसीच्या जल अभियांत्रिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या २४ तासांत पाणीसाठ्यात आणखी घट नोंदवली गेली आहे.

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