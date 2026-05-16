Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! १२ तास पाणी बंद राहणार; कोणत्या भागांवर परिणाम होणार? जाणून घ्या यादी...

मुंबई : मुंबईच्या काही भागांमध्ये १२ तासांसाठी पाणीपुरवठा खंडित होणार आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने रहिवाशांना पुढील आठ दिवस पाणी वापरण्यापूर्वी गाळून आणि उकळून घेण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा खंडित होणार आहे आणि तो किती काळासाठी असेल..बृहन्मुंबई महानगरपालिका अमर महलपासून तुर्भे लो-लेव्हल जलाशयापर्यंतचा जल बोगदा दुरुस्त करण्याचे काम करत आहे. या कामादरम्यान, विशेषतः सोमवार, १८ मे २०२६ रोजी, सकाळी १०:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत म्हणजेच १२ तासांसाठी 'एम-ईस्ट' आणि 'एम-वेस्ट' प्रभागांमधील काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा खंडित होईल आणि कमी दाबाने पाणी दिले जाईल..याव्यतिरिक्त, 'एम-पूर्व' विभागातील वॉर्ड क्रमांक १४६, १४७ आणि १४८ आणि 'एम-पश्चिम' विभागातील वॉर्ड क्रमांक १५४ आणि १५५ मध्ये राहणाऱ्या लोकांना खबरदारीचा उपाय म्हणून पुढील सात दिवस म्हणजेच सोमवार, १८ मे २०२६ ते सोमवार, २५ मे २०२६ पर्यंत गाळलेले आणि उकळलेले पाणी वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बीएमसी प्रशासनाने हे आवाहन जारी केले आहे. यामध्ये, बाधित भागातील लोकांना या कालावधीत पाण्याचा जपून वापर करून सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे..कोणत्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा बाधित होईल?एम-पूर्व वॉर्डएचपीसीएल रिफायनरी, एचपीसीएल कॉलनी, वरुण बेवरेजेस, बीएआरसी, गव्हाणपाडा, इंडियन ऑइल कंपनी लिमिटेड, बीपीसीएल कॉलनी, टाटा कॉलनी, नित्यानंद बाग, राणे चाळ, आरसीएफ कॉलनी. भारत नगर, जे-प्लॉट्स, हाशु अडवाणी नगर, अनिक गाव, एमईसीबी कॉलनी, सह्याद्री नगर, आरएनए पार्क, म्हाडा बिल्डिंग, रॉकलाइन बिल्डिंग, विष्णू नगर, व्हिडिओकॉन बिल्डिंग, एसजी केमिकल बिल्डिंग, प्रयाग नगर. ओम गणेश नगर, राहुल नगर, अशोक नगर..एम-वेस्ट वॉर्डएमएस, बिल्डिंग 1-32बीपीटी, इंडियन ऑइल, ब्लेंडिंग लिमिटेड, टाटा पॉवर लिमिटेड, एजिस केमिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आरसीएफ लिमिटेड, चेंबूर कॅम्प, सिंधी कॅम्प, विजय विहार, सुमन नगर, भक्ती भवन, चिखल नगर, पार्क, सी.जी. गिडवाणी मार्ग, गांधी बाजार, जनता बाजार, इंदिरा नगर, नवजीवन सोसायटी, गोल्फ क्लब, रामटेकडी, तोलाराम टॉवर, चेंबूर कॉलनी, कोकण नगर, गणेश नगर, विजय नगर, अशोक नगर, अण्णा भाऊ साठे मार्ग, सिंधी सोसायटी, कलेक्टर कॉलनी, मरावली चर्च, आर.सी. मार्ग..माहुल गाव, अंबापाडा गाव, म्हैसूर कॉलनी, वाशी गाव, डी.बी. रियल्टी बिल्डिंग, वडवली, शरद नगर, लक्ष्मी नगर, जनता नगर, वाशी नाका, जिजामाता नगर. पु.ल. लोखंडे मार्ग, एकता मित्र मंडळ, मळेकर वाडी, पी.वाय. थोरात मार्ग, रमाबाई कॉलनी, अमीर बाग, जनता नगर, मोतीलाल रहिवासी संघटना, कादरिया नगर, महात्मा फुले नगर, अजिंठा कॉलनी, सहदीप कॉलनी, मुकुंद नगर, पंजाबी चाळ, नागेवाडी, चेड्डा नगर.