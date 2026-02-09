Mumbai Water: मुंबईकरांसाठी अलर्ट! 30 तास पाणीपुरवठा बंद राहणार; नागरिकांना पाणी साठवण्याचे आवाहन, कधी आणि कुठे?

मुंबई : पूर्व उपनगरातील एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागातील अनेक भागात गुरुवार आणि शुक्रवारी पाणी मिळणार नाही. यामध्ये मानखुर्द, गोवंडी, शिवाजी नगर, देवनार आणि चेंबूरमधील भागांचा समावेश आहे. एकूण ३० तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित राहील. बीएमसीने लोकांना पाणी जपून वापरण्याचे आणि पाणी वाचवण्याचे आवाहन केले आहे. तीन दिवस पिण्यापूर्वी पाणी फिल्टर करून आणि उकळून पिण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. .बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी पहाटे २ वाजल्यापासून शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी दुरुस्तीचे काम केले जाईल. एम पूर्वेकडील प्रभाग १४६, १४७ आणि १४८ आणि एम पश्चिमेकडील प्रभाग १५४ आणि १५५ मध्ये एकूण ३० तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित राहील..Mumbai Leopard Spotted: मुंबईत बिबट्याचा खुलेआम वावर, भटक्या कुत्र्यावर हल्ला; संपूर्ण घटनेचा Video Viral .एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागांमध्ये पाणीपुरवठा वाढवण्यासाठी, तुर्भे लो-लेव्हल जलाशयातील १२०० मिमी व्यासाच्या इनलेट वॉटर पाईपवर १२०० मिमी व्यासाचे मीटर बसवले जाईल. याव्यतिरिक्त, तुर्भे लो-लेव्हल जलाशयाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या १२०० मिमी व्यासाच्या इनलेट वॉटर पाईपला बोगदा शाफ्ट जोडण्यासाठी १२०० मिमी व्यासाचा पाण्याचा कनेक्शन बसवला जाईल..एम पूर्व विभागएचपीसीएल रिफायनरी, एचपीसीएल कॉलनी, वरुण बेव्हरेजेस, बीएआरसी, गव्हाणपाडा, इंडियन ऑइल कंपनी लिमिटेड, बीपीसीएल कॉलनी, टाटा कॉलनी, नित्यानंद बाग, राणे चाळ, आरसीएफ कॉलनी, जुना रिफायनरी क्षेत्र, भारत नगर, जे. प्लॉट, हशु अडवाणी नगर, आणिक व्हिलेज, एमएसीबी कॉलनी, सह्याद्री नगर, आरएनए उद्यान, म्हाडा कॉलनी, रॉकलाइन बिल्डिंग्ज, विष्णू नगर, व्हिडिओकॉन बिल्डिंग्ज, एसजी केमिकल बिल्डिंग, प्रयाग नगर, ओम-गणेश नगर, राहुल नगर, अशोक नगर येथे पाणीपुरवठा बंद राहील..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई लोकलच्या गर्दीने भरलेल्या 'या' रेल्वे स्टेशनचा कायापालट होणार; MRVC कडून पुनर्विकास काम हाती.एम पश्चिम विभागमाहुल गाव, मरावली चर्च, माहुल एसआरए, सिंधी सोसायटी, वाशी नाका, तोलाराम टॉवर, चेंबूर कॅम्प, कोकण नगर, वाशीगाव, म्हाडा बिल्डिंग, मुकुंद नगर एसआरए, आरसी मार्ग या भागात पाणीपुरवठा होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.