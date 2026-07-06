Mumbai Rain: मुंबईला रेड अलर्ट! कर्मचाऱ्यांनो 'वर्क फ्रॉम होम' करा, बाहेर पडू नका; BMCकडून आवाहन

मुंबई : मुंबई आणि उपनगरात पावसाचा हाहाकार सुरूच असून भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आणि मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. गेल्या २४ तासांत मुंबईत सरासरी १०० ते १६० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, आजही मुंबई व उपनगरात काही ठिकाणी 'अत्यंत तीव्र' पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मुंबईसाठी विशेष निर्देश दिले आहेत:खाजगी कार्यालये: कर्मचाऱ्यांना शक्य तिथे 'वर्क फ्रॉम होम'ची परवानगी द्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.सरकारी कार्यालये: अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सरकारी कार्यालयांना आज अर्धा दिवस सुट्टी राहील.प्रवास टाळा: नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडणे किंवा प्रवास करणे पूर्णपणे टाळावे..समुद्रात मोठी भरती (High Tide) आणि पाऊसहवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, आज ६० ते ७० किमी (आणि काही भागात ८० ते ९० किमी) वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यातच दुपारी समुद्रात मोठी भरती येणार असल्याने नागरिकांनी किनारपट्टीवर जाणे टाळावे..Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प .भरती-ओहोटीच्या वेळा (Tide Timings):भरती (High Tide): आज दुपारी ०३:५६ वाजता (४.०८ मीटर उंच लाटा)(उद्या ७ जुलै, पहाटे ०४:३८ वा. - ३.४४ मीटर)ओहोटी (Low Tide): आज रात्री १०:१३ वाजता (१.५२ मीटर) | (उद्या ७ जुलै, सकाळी ०९:५९ वा. - १.८६ मीटर).गेल्या २४ तासांतील पाऊस (५ जुलै ते ६ जुलै सकाळी ८ वाजेपर्यंत)मुंबई शहर: १०५.२४ मिमीपूर्व उपनगरे : १६१.११ मिमीपश्चिम उपनगरे : १५९.४० मिमी.सुरक्षिततेसाठी पालिकेचे 'डूझ आणि डोन्ट्स'झाडांखाली पार्किंग नको: वादळी वाऱ्यांमुळे झाडे पडण्याची भीती असल्याने कोणतीही वाहने झाडांखाली पार्क करू नका.अंतर राखा: जीर्ण इमारती, होर्डिंग्ज, विद्युत खांब आणि पाणी साचणाऱ्या (Waterlogged) भागांपासून लांब राहा.पर्यटन बंद: चौपाटी, समुद्रकिनारे आणि पाणथळ जागांवर फिरण्यासाठी अजिबात जाऊ नका..Mumbai Pune Rain Alert : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; मुंबई,पुणे परिसरात पुढील २ दिवस रेड अलर्ट, नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन.आपत्कालीन मदत क्रमांकमहानगरपालिकेचे सुमारे १५ हजार अधिकारी आणि कर्मचारी 'ऑन ग्राउंड' २४ तास तैनात आहेत. कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी मदतीसाठी पालिकेच्या १९१६ या आपत्ती व्यवस्थापन क्रमांकावर त्वरित संपर्क साधावा..पालिकेचे आवाहनसोशल मीडियावरील कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारे येणाऱ्या सूचनांचे पालन करा. "आपली सुरक्षितता आणि सतर्कता अत्यंत महत्त्वाची आहे" असे महापालिका प्रशासनाने कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.