मुंबई

Mumbai Weather: मुंबईनं मोडला 11 वर्षांचा रेकॉर्ड! तापमान थेट ३८.२ अंश पार; पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

Mumbai Heat Wave: मुंबईतील तापमान थेट ३८.२ अंश पार गेले आहे. हवामान विभागाने पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे.
Mumbai Heat Wave

Mumbai Heat Wave

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : संपूर्ण मुंबई उपनगरात 'ऑक्टोबर हिट'चे चटके सहन करावे लागत आहेत. हवेतील वाढलेली आर्द्रता आणि सूर्याच्या आगडोंबामुळे उपनगरात यंदाच्या हंगामातील सर्वाधिक ३८.२ अंश, तर शहरात ३६.५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. एकीकडे उकाड्याने अंगाची लाहीलाही होत असताना दुसरीकडे आर्द्रता प्रचंड वाढल्याने आणखी हाल झाले.

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