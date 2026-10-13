Mumbai Weather: मुंबईनं मोडला 11 वर्षांचा रेकॉर्ड! तापमान थेट ३८.२ अंश पार; पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

मुंबई : संपूर्ण मुंबई उपनगरात 'ऑक्टोबर हिट'चे चटके सहन करावे लागत आहेत. हवेतील वाढलेली आर्द्रता आणि सूर्याच्या आगडोंबामुळे उपनगरात यंदाच्या हंगामातील सर्वाधिक ३८.२ अंश, तर शहरात ३६.५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. एकीकडे उकाड्याने अंगाची लाहीलाही होत असताना दुसरीकडे आर्द्रता प्रचंड वाढल्याने आणखी हाल झाले. .हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार, ठाणे ३७.९, पालघर ३६ आणि रायगड जिल्ह्यात ३४.६ तापमान नोंदवले गेले. तर मुंबईने थेट ११ वर्षांचा रेकॉर्ड मोडल्याचे दिसून आले आहे. मुंबईसह कोकणातील अनेक भागांत तापमान ३८ अंश पार गेले आहे. पुढील ६ तास या तापमानात आणखी वाढ होणार असून नागरिकांना 'गरज असेल तरच घराबाहेर पडा', असे आवाहन करण्यात आले आहे..Mumbai News: जे. जे. वसतिगृहात २१ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अस्वच्छतेमुळे साथीच्या आजारांची ९० जणांना लागण.ऑक्टोबरमधील तापमान १४३ वर्षांतील उच्चांकपावसाने माघार घेतल्यानंतर उकाडा कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तापमानात दिवसेंदिवस मोठी वाढ होत असून नागरिकांना ऑक्टोबर महिन्यात मे महिन्यासारख्या उन्हाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे गेल्या ४८ तासांत हवामानात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे मुंबईसह कोकणातील अनेक भागांत उष्ण आणि दमट हवामानाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे..मुंबईकरांच्या अंगाची लाहीलाहीमुंबईत ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच मुंबईसह उपनगरात नागरिकांना उन्हाच्या झळांचा सामना करावा लागत आहेत. ठाण्यात ३८ अंश तापमानाची नोंद करण्यात आली असून, मुंबईत कमाल तापमान ३८.२ अंशांपर्यंत पोहोचले आहे. सरासरीपेक्षा मुंबईतील हे तापमान ५.१ अंशांनी जास्त असल्याची माहिती आहे..Thane Fire: ठाण्यात मध्यरात्री आगीचा थरार! एकामागोमाग २३ वाहनांनी घेतला पेट, परिसरात धुराचे मोठे लोट; Video Viral.दरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये तापमानाचा पारा वाढल्याने नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. उन्हामुळे अशक्तपणा, चक्कर येणे किंवा डोकेदुखी असे अनेक त्रास उद्भवू शकतात. त्यामुळे घराबाहेर पडताना पाणी सोबत ठेवावं आणि शरीरात पाण्याची कमतरता होणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी, असे प्रशासनाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.