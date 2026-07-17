मुंबई

Jayant Patil Jitendra Awhad Eknath Shinde : जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड रात्रीतून एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, बंद दाराआड ४५ मिनीटांच्या भेटीत नेमकं काय घडलं?

Jitendra Awhad eknath Shinde Meeting : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत ४५ मिनिटे बंद दाराआड भेट घेतली.
Jayant Patil Jitendra Awhad Eknath Shinde meetting

Jayant Patil Jitendra Awhad Eknath Shinde meetting

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Jayant Patil Shinde Meeting : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे वरिष्ठ नेते जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 'नंदनवन' या शासकीय निवासस्थानी सुमारे ४५ मिनिटे बंद दाराआड चर्चा केली. यापूर्वी जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही उशिरा रात्री भेट घेतली होती.

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