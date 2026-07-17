Jayant Patil Jitendra Awhad Eknath Shinde : जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड रात्रीतून एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, बंद दाराआड ४५ मिनीटांच्या भेटीत नेमकं काय घडलं?

Jayant Patil Shinde Meeting : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे वरिष्ठ नेते जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 'नंदनवन' या शासकीय निवासस्थानी सुमारे ४५ मिनिटे बंद दाराआड चर्चा केली. यापूर्वी जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही उशिरा रात्री भेट घेतली होती..या सलग भेटींमुळे राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले असून, शरद पवार यांचा पक्ष सत्ताधारी महायुतीत सहभागी होणार का, अशा तर्क-वितर्कांना उधाण आले. मात्र, जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी या सर्व चर्चांचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला आहे.दोन्ही नेत्यांनी सांगितले की, या भेटींचा कोणत्याही राजकीय आघाडी किंवा सत्तेत सहभागी होण्याशी संबंध नसून, त्यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित विकासकामे आणि स्थानिक प्रशासकीय प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली..शहरी विकास प्रकल्पांवर चर्चाजयंत पाटील यांनी वृत्तसंस्थांना दिलेल्या माहितीनुसार, शहरी विकास विभागाशी संबंधित काही प्रलंबित प्रकल्प तसेच एका नगर परिषद अध्यक्षाला अपात्र ठरविण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधातील अपील या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली."राजकीय युतीची चर्चा अशा पद्धतीने होत नाही"जितेंद्र आव्हाड यांनीही जयंत पाटील यांच्या भूमिकेला दुजोरा देत, चार दशकांचा राजकीय अनुभव असलेला कोणताही नेता संवेदनशील राजकीय आघाडीबाबत चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना अशा उघडपणे भेटणार नाही, असे स्पष्ट केले..आव्हाड यांनी आरोप केला की, त्यांच्या मतदारसंघातील नगर परिषद अध्यक्षाला अपात्र ठरविण्याचा निर्णय हा सत्ताधारी पक्षाकडून दबावाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून विरोधकांना झुकविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..याचबरोबर, जयंत पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा मलिन करण्यासाठी आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याप्रती त्यांच्या निष्ठेबाबत शंका निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून जाणीवपूर्वक अशा अफवा पसरवल्या जात असल्याचा आरोपही आव्हाड यांनी केला.मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या माहितीशिवाय इतका मोठा प्रशासकीय निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा विषय राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वासमोर मांडण्यासाठीच या भेटी झाल्याचेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.