Mira-Bhayandar: डिंपल मेहता, शानू गोहिल, अनिता पाटील की...; मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा महापौर कोण होणार? 'या' दिवशी निकाल लागणार

MBMC mayor women news: महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी वार्षिक लॉटरी काढली. मीरा भाईंदरच्या सोडतीत महिला महापौरपदाचे आरक्षण होते.
ठाणे : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे महापौरपद महिलांसाठी राखीव असल्याने सलग पाचव्यांदा या पदावर महिला राहणार आहे. महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी ३ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण ९५ सदस्यांपैकी ५१ महिला नगरसेवकांच्या विजयामुळे सभागृहात महिलांचे जोरदार अस्तित्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी भाजपसमोर आता महिला महापौर निवडण्याचे आव्हान आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या घराचे नूतनीकरण आणि सुशोभीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रशासन देखील नवीन कार्यकाळ सुरू होण्याच्या अपेक्षेने पूर्णपणे सक्रिय असल्याचे दिसून येते.

