Mira-Bhayandar: डिंपल मेहता, शानू गोहिल, अनिता पाटील की...; मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा महापौर कोण होणार? 'या' दिवशी निकाल लागणार

ठाणे : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे महापौरपद महिलांसाठी राखीव असल्याने सलग पाचव्यांदा या पदावर महिला राहणार आहे. महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी ३ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण ९५ सदस्यांपैकी ५१ महिला नगरसेवकांच्या विजयामुळे सभागृहात महिलांचे जोरदार अस्तित्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी भाजपसमोर आता महिला महापौर निवडण्याचे आव्हान आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या घराचे नूतनीकरण आणि सुशोभीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रशासन देखील नवीन कार्यकाळ सुरू होण्याच्या अपेक्षेने पूर्णपणे सक्रिय असल्याचे दिसून येते..महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया शुक्रवार, ३० जानेवारी रोजी पूर्ण होईल. तर मतदान आणि निकाल ३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होतील. त्यामुळे येणारे दिवस मीरा-भाईंदरच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. उपमहापौरपदासाठी ध्रुवकिशोर पाटील, प्रशांत दळवी, मदन सिंग, रवी व्यास आणि भगवती शर्मा यांची नावे पुढे येत आहेत. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने, या पदांसाठी अत्यंत स्पर्धात्मक लढत होऊ शकते..महापौरपदाच्या शर्यतीत सध्या डिंपल मेहता यांचे नाव आघाडीवर आहे. जर पक्षनेतृत्वाने त्यांना मान्यता दिली तर त्या दुसऱ्यांदा महापौर होऊन एक नवा विक्रम करू शकतात. त्यांच्या पाठोपाठ शानू गोहिल, अनिता पाटील, वंदना पाटील आणि दीपिका अरोरा यांची नावेही चर्चेत आहेत. काही अंतर्गत आणि प्रादेशिक घटकांमुळे वंदना पाटील आणि दीपिका अरोरा यांचा मार्ग कठीण मानला जात आहे. पहिल्यांदाच सभागृह जिंकणाऱ्या योगिता शर्मा यांचे समर्थक देखील शेवटच्या क्षणी अचानक निर्णयाची अपेक्षा करत आहेत..उपमहापौरपदासाठी ध्रुवकिशोर पाटील आणि मदन सिंग हे सर्वात प्रबळ दावेदार मानले जातात. शिवाय, संजय थेराडे सारखी नावे देखील शेवटच्या क्षणी पुढे येऊ शकतात. ध्रुवकिशोर पाटील यांना महापालिका प्रशासन आणि कामकाजात बराच अनुभव असला तरी, मदन सिंग हे या पदासाठी दीर्घकाळापासून दावेदार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत, ध्रुवकिशोर पाटील यांना त्यांच्या अनुभवामुळे आणि संघटनात्मक स्वीकृतीमुळे वरचढ मानले जाते..महापौरपदासाठी मराठी भाषिक नेतृत्वाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. राज्यात मराठी ओळख आणि भाषेभोवतीचे वातावरण मीरा-भाईंदर समीकरणावर परिणाम करत असल्याचे दिसून येते. महापौर किंवा उपमहापौर पदासाठी मराठी भाषिक उमेदवाराची निवड निश्चित मानली जाते. संघटनेवरील विश्वास आणि निष्ठा हा नेतृत्वासाठी सर्वात महत्त्वाचा निकष मानला जातो. स्थानिक नेतृत्वाचा विश्वास जिंकणारेच जिंकू शकतात. या बाबतीत, डिंपल मेहता, शानू गोहिल आणि ध्रुव किशोर पाटील इतर दावेदारांपेक्षा पुढे असल्याचे दिसून येते..