Navi Mumbai Mayor: नवी मुंबई सत्तेसाठी भाजप-सेना आमनेसामने! महापौर कोण होणार? निवडणुकीच्या तारखेसह 'या' 2 नेत्यांची नावे समोर

NMMC Mayor Election: नवी मुंबई महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी भाजप आणि शिंदे शिवसेनेत लढत होत आहे. यामुळे नवी मुंबई शहरातील राजकारण तापले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात थेट लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार जाहीर करून उमेदवारी अर्ज रविवारी (ता. १) दाखल केल्याने शहरातील राजकारण तापले आहे.

