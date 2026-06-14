Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंचे खासदार एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात जाणार का? संजय राऊतांनी सत्य सांगितलं; अखेर चर्चांना पूर्णविराम!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतराच्या नव्या लाटेची चिन्हे दिसू लागली आहे. त्यामुळे राज्यात अशांतता पसरली आहे. 'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या सर्व खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. ही बैठक मुंबईतील ठाकरे कुटुंबीयांच्या 'मातोश्री' निवासस्थानी पार पडली. उद्धव ठाकरेंचे काही खासदार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार असल्याची चर्चा होत होती. यानंतर ही बैठक घेण्यात आली. यानंतर ठाकरेंचे शिलेदार शिंदे गटात जाणार आहेत का? याचे उत्तर संजय राऊतांनी बैठकीनंतर दिले आहे. .यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख आणि हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील अष्टिकर हे बैठकीत ऑनलाइन सहभागी झाले. खासदार ओमराजे निंबाळकर उपस्थित राहू शकले नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार, निंबाळकर यांचा मुलगा आजारी असून त्याला पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, त्यामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. आतापर्यंत बैठकीसाठी आलेल्या खासदारांमध्ये अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाझे, संजय दिना पाटील आणि अनिल देसाई यांचा समावेश आहे. .BMC Action: 'त्या' कंत्राटदारांना ९.२५ कोटींचा दंड! एआय प्रणालीचा वापर, बिलांमधून दंडाची वसुली सुरू .काही खासदार बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहत असून इतर ऑनलाइन सहभागी होत असल्याचे वृत्त आहे. दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद सावंत आणि नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाझे हे मातोश्री येथे होणाऱ्या बैठकीत सहभागी झाले. मुंबई दक्षिण मध्यचे खासदार अनिल देसाई आणि मुंबई ईशान्यचे खासदार संजय दिना पाटील हेदेखील उपस्थित होते..शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि परभणीचे खासदार संजय जाधव हे उपस्थित नव्हते. मिळालेल्या माहितीनुसार, वाकचौरे यांचा फोन सकाळपासून बंद आहे. ते गेल्या दोन दिवसांपासून आपल्या कुटुंबासोबत बाहेर आहेत. दुसरीकडे, ओमराजे निंबाळकर यांनी यापूर्वीच आपला मुलगा रुग्णालयात दाखल असल्याची घोषणा केली होती..ठाकरेंचे काही खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या सातत्याने समोर येत होत्या. 'ऑपरेशन टायगर'चा भाग म्हणून काही खासदार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होऊ शकतात, अशी अटकळ बांधली जात आहे. यालाच प्रतिसाद म्हणून ही बैठक बोलावली. महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार.लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे (यूबीटी) नऊ खासदार विजयी झाले. गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे गट असा दावा करत आहे की, या नऊ खासदारांपैकी जवळपास सात जण एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून ते लवकरच पक्ष बदलू शकतात. यामुळेच उद्धव ठाकरे आपल्या गटाला एकसंध ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की, नागेश पाटील-अष्टिकर यांचा मुलगा निवडणूक लढवत आहे, त्यामुळे ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले. शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या पत्नी आजारी असून ते ऑनलाइन सहभागी झाले. ओमराजे निंबाळकर यांचा मुलगा रुग्णालयात असून तेही ऑनलाइन सहभागी झाले. संजय देशमुखही ऑनलाइन बैठकीत सामील झाले. .लोक खातात म्हणून विकतात, गुटखा विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यावर मंत्र्यांचं अजब विधान; म्हणाले, अंगाशी येईल, कारवाईऐवजी.....त्यांनी सांगितले की, उर्वरित चार खासदार मातोश्रीवर आले होते. आजच्या बैठकीला सर्व नऊ खासदार उपस्थित होते आणि जे आज येऊ शकले नाहीत ते पुढील काही दिवसांत मातोश्रीवर येतील. आम्ही 'ऑपरेशन वुल्फ' राबवू. आमच्या विरोधात कोणतेही 'ऑपरेशन टायगर' झालेले नाही; सर्व नऊ खासदार आमच्यासोबत आहेत, त्यामुळे अफवा पसरवू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.