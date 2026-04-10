Mumbai News: मेट्रो-१० ला गती; पॉड टॅक्सीचा प्लॅन तयार! मुंबईनंतर 'या' तीन शहरांमध्ये पॉड टॅक्सी सुरू होणार, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई महानगर प्रदेशातील रहिवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. एमएमआर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतुकीच्या पर्यायी साधनांवर भर दिला जात आहे. मीरा-भयंदरमधील दहिसर ते काशीगाव मेट्रो लाईन सुरू झाल्यानंतर, आता ठाणे ते मीरा-भायंदरपर्यंत मेट्रो जोडणीला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ठाणे-मीरा-भयंदर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने गायमुख रेतीबंदर ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत मेट्रो १० प्रकल्पाची योजना आखली आहे..परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, मेट्रो १० प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. ठाणे-मीरा-भयंदरमधील मेट्रो रस्ते पायाभूत सुविधांसंदर्भात एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. काशिगाव ते दहिसर चेक नाका मेट्रो जोडणीनंतर, पुढील आठवड्यात गायमुख ते ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ९.७ किमी लांबीच्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. .परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार एमएमआरडीए येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दहिसर-काशिगाव मार्गाचा विस्तार गायमुखपर्यंत केला जाईल. हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे घाटकोपर ते ठाणे कासारवडवली-गायमुख आणि मीरा-भायंदर मेट्रो जोडल्या जातील. मुंबईत कुर्ला ते बीकेसी दरम्यान पॉड टॅक्सी प्रकल्प आधीच सुरू झाला आहे. .आता ठाणे, मीरा-भयंदर आणि नवी मुंबईमध्ये पीपीपी (PPP) तत्त्वावर पॉड टॅक्सी प्रकल्प राबवण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण केला जाईल. घोडबंदर रस्त्यावरील प्रचंड वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, ३० मीटर रुंद रस्ता ६० मीटरपर्यंत रुंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गायमुख आणि काशीगाव दरम्यान अंदाजे ५.५ ते ६ किलोमीटर रुंद रस्त्यासाठी लागणारी जमीन एमएमआरडीएमार्फत खरेदी केली जाईल..याव्यतिरिक्त, ठाणे आणि मीरा-भयंदर महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्ते प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. सरनाईक यांनी सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी घोडबंदर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महावितरण खांब स्थलांतराचे कामही पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.