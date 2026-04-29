बीकेसीत उभा राहणार जागतिक दर्जाच्या आरोग्य, शिक्षण सुविधा; MMRDAची नवी योजना, कसा असेल प्लॅन?

मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकूलात लवकरच जागतिक दर्जाच्या आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा उभा राहणार आहेत. 'एमएमआरडीए'ने बीकेसीतील सामाजिक पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील ज्युपिटर लाईफ लाईन हॉस्पिटल्स आणि डी. वाय. पाटील एज्युकेशन समूहाला भूखंड वाटपासाठीचे देकार पत्र बुधवारी (ता.२९) प्रदान केले. त्यापोटी एमएमआरडीएला सुमारे ५८० कोटी रूपये मिळणार आहेत..एमएमआरडीएचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीएचे आयुक्त डाॅ. संजय मुखर्जी यांनी ज्युपिटर लाईफ लाईन हॉस्पिटल्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अजय ठक्कर आणि डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विजय पाटील यांना त्याबाबतचे देकार पत्र दिले..बीकेसीमधील 'जी-टेक्स्ट ब्लॉक' येथील सुमारे १० हजार २६.४४ चौ.मी. क्षेत्रफळ व २० हजार ५२.८८ चौ.मी. बांधकाम क्षमतेसह एसएफ-५ भूखंड (सामाजिक सुविधा -हॉस्पिटल) हा ज्युपिटर लाईफ लाईन हॉस्पिटल्स लिमिटेडची ३५४ कोटी रूपयांची निविदा स्विकाण्यात आली आहे..या भूखंडावर जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक मल्टी स्पेशालिटी हाॅस्पिटल उभे राहणार आहे. येथील सुमारे ५,११७.८५ चौ.मी. क्षेत्रफळ व १०,२३५.७० चौ.मी. बांधकाम क्षमतेसह एसएफ-६ भूखंड डी. वाय. पाटील नवी मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांची सुमारे २२५ कोटी रूपयांची निविदा स्वीकृत केली आहे..मुंबईतील विकास केंद्रे ही केवळ आर्थिक कामकाजाची ठिकाणे नसून, ती सर्व सुविधा उपलब्ध असलेली, भविष्यासाठी तयार अशी समग्र शहरे म्हणून विकसित केली जात आहेत. या विकासात केवळ व्यवसाय नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनमानाचा विचारही केंद्रस्थानी ठेवला जात आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.बीकेसी हे केवळ आर्थिक केंद्र राहिलेले नाही, तर ते आता आर्थिक प्रगती आणि उच्च जीवनमान यांचा समतोल साधणारे समग्र शहरी हब म्हणून विकसित होत आहे. या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांमुळे बीकेसी अधिक सर्वसमावेशक, नागरिक केंद्रित आणि भविष्योन्मुख बनेल.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.