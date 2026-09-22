Thane News: ठाण्यात मध्यरात्री तरुणांचा जीवघेणा थरार! भरधाव कारच्या बोनेटवर बसून स्टंटबाजी, Viral Videoमुळे खळबळ

ठाणे : रात्रीच्या वेळेत कोणत्याही मार्गावर वाहनांची गर्दी कमी असताना काही तरुणांकडून भरधाव वेगात दुचाकी किंवा चारचाकी चालवली जाते. तसेच गाडी चालवताना अनेक जीवघेणे स्टंट केले जातात. असाच एक धक्कादायक प्रकार ठाण्यात घडला आहे. ठाण्यात एका तरुणाने जीवघेणा स्टंट केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये तरुण कारच्या बोनेटवर बसून जीवघेणं कृत्य केलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यात उपवन तलाव परिसरात हा जीवघेणा प्रकार घडला आहे. या व्हिडिओमध्ये एक तरुण धावत्या कारच्या बोनटवर बसून जीवघेणा स्टंट करत असल्याचे दिसून येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तथापि, पोलीस यावर काय कारवाई करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..कल्याण मार्गावर अपघातकाटई-कल्याण मार्गावर अचानक ब्रेक लावल्याने अॅक्टिव्हा घसरून झालेल्या अपघातात ४५ वर्षीय माथाडी कामगाराचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २०) रात्री सुमारे १०च्या सुमारास घडली. संतोष बबरू शेरखाने (४५, रा. कल्याण पूर्व) असे मृताचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.