चाळीशीनंतरचा व्यायाम आदर्श पद्धत आणि काळजी

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे (हृदयरोगतज्ज्ञ)फोकस चाळिशीनंतरच्या शास्त्रशुद्ध व्यायामाबाबत आपण माहिती घेत आहोत. या व्यायामाचा आणि आरोग्याचा संबंध आपण बघितला, तसेच बोर्ग स्केल, टॉक टेस्ट, स्मार्टवॉच, कार्वोनेन फॉर्म्युला यांचा वापर कसा करायचा हेही आपण बघितले. आता त्यांचा रोजच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष वापर कसा करायचा हे बघूया. आपण व्यायामाची आदर्श पद्धत आणि व्यायाम करतानाची तीव्रता मोजणे या सगळ्या गोष्टी एकत्रपणे पाहू. .उदाहरण म्हणून आपण रमेशसारख्या व्यक्तीने तीस मिनिटांच्या चालणे/ सायकलिंग सत्रात तीव्रता कशी तपासावी हे पाहू. हा भाग तुम्ही ‘रोजचा प्रोटोकॉल’ म्हणून वापरू शकता. सत्राची सुरुवात वॉर्म-अपने करा. पहिली पाच-आठ मिनिटे अत्यंत हलक्या गतीने चालणे किंवा सायकलिंग करा. तुमची हृदयगती झोन १ मध्ये असावी. बोर्ग स्केलवर हे साधारण ९-११ वाटेल. या टप्प्यात तुम्ही सहज बोलू व गाऊ शकला पाहिजे. वॉर्म-अपचे उद्दिष्ट शरीरात रक्तप्रवाह वाढवणे, स्नायू सैल करणे, सांधे उबदार करणे आणि हृदयाला हळूहळू कामासाठी तयार करणे आहे. अचानक वेग वाढवू नका. वॉर्म-अप हा हृदयरुग्णांसाठी सुरक्षाकवच आहे..वॉर्म-अपनंतर मुख्य व्यायाम सुरू करा. इथे लक्ष्य झोन २ असते. साधारण पुढील १८-२२ मिनिटे तुमची हृदयगती ६०-७० टक्के एचआरआरमध्ये ठेवायची आहे. बोर्ग स्केलवर तुम्हाला हे ११-१३ इतके वाटेल. टॉक टेस्टनुसार तुम्ही पूर्ण वाक्य आरामात बोलू शकला पाहिजे; पण गाणे म्हणणे कठीण झाले पाहिजे. श्वास खोल जाईल; पण तो घाईघाईने/अडकून जाऊ नये. या टप्प्यात शरीर चरबी जाळते, इन्शुलिनचा वापर सुधारतो, आणि हृदय ‘चांगल्या प्रकारे ट्रेन’ होते. एचआर झोन २ च्या वर जाऊ लागला किंवा आरपीई अचानक वाढला, तर वेग थोडा कमी करून पुन्हा झोन २ मध्ये या..तुमची प्रकृती सुधारली असेल, तुम्ही नियमितपणे काही आठवडे झोन २ करत असाल आणि डॉक्टरांनी परवानगी दिलेली असेल, तर शेवटच्या तीन-पाच मिनिटांत लहान ‘interval bursts’ करू शकता. यात तुम्ही तीस-साठ सेकंदांसाठी थोडा वेग वाढवून झोन ३ मध्ये जाता आणि नंतर एक-दोन मिनिटे पुन्हा झोन १-२ मध्ये येता. बोर्ग स्केलवर हे १४-१५ वाटू शकते आणि टॉक टेस्टनुसार तुम्ही फक्त छोटे वाक्य/फ्रेजेस बोलू शकता. हृदयरुग्णांसाठी हा भाग ‘ऐच्छिक’ आहे आणि वैद्यकीय सल्ल्यानेच करावा..सत्राच्या शेवटी कूल-डाऊन करणे अत्यावश्यक आहे. ते टाळता येत नाही. पुढील ५ मिनिटे तुम्ही गती कमी करत झोन १ मध्ये या. हळू चालणे, श्वास पूर्ववत होऊ देणे आणि सौम्य स्ट्रेचिंग करा. कूल-डाऊनमुळे हृदयाची गती हळूहळू कमी होते, बीपी स्थिर राहतो, चक्कर/थकवा टाळता येतो आणि स्नायूंमध्ये साठलेले ताण कमी होतात. विशेषतः हृदयरुग्णांनी कूल-डाऊन नक्कीच करावा. या प्रकारे प्रत्येक सत्रात एचआर, बोर्ग स्केल आणि टॉक टेस्ट या तीन गोष्टी एकत्र पाहिल्या, तर व्यायामाची तीव्रता ‘तीन वेगवेगळ्या दिशांनी’ सुरक्षितपणे तपासली जाते. स्मार्टवॉच एचआर देते, बोर्ग स्केल तुमची शरीराची अनुभूती सांगते आणि टॉक टेस्ट श्वास/ऑक्सिजन वापराचे प्रत्यक्ष संकेत देतो. तिघांचा मेळ तुम्हाला उत्तम मार्गदर्शन करतो..हृदयविकार, मधुमेह किंवा लठ्ठपणा असणाऱ्यांसाठी विशेष सूचना छातीवरील दडपण, जडपणा, बधीरता, palpitations, चक्कर, अतिशय दम, अचानक असमान थकवा, थंड घाम - असे काहीही वाटले तर ताबडतोब थांबा. बीटा-ब्लॉकर्स घेतल्यास एचआर कमी दिसतो, त्यामुळे बोर्ग स्केल, टॉक टेस्ट, श्वासाचा वेग आणि चालण्याची गती या गोष्टींवर जास्त भर द्या. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी व्यायामापूर्वी आणि नंतर साखर तपासावी, ग्लुकोज गोळ्या जवळ ठेवाव्यात, आणि उन्हात/डिहायड्रेशनमध्ये व्यायाम टाळावा. लठ्ठ व्यक्तींनी low-impact व्यायामापासून (चालणे, सायकलिंग, elliptical, पोहणे) सुरुवात करावी, कारण हृदयावर भार तुलनेने जास्त असतो. त्यांच्यासाठी झोन २ हा फॅट बर्निंगसाठी कळीचा झोन आहे..स्मार्टवॉच टिप्सआजचे स्मार्टवॉच एचआर रीअल-टाइम, एचआर झोन्स, VO₂ max, रिकव्हरी टाइम, कॅलरीज, cadence, pace, elevation आणि काहींमध्ये ईसीजीसुद्धा दाखवतात. झोन २ alerts सेट करा. वेग समान असतानाही एचआर वाढत असेल (heart rate drift) तर तुम्ही थकलेले आहात हे समजा. VO₂ max weekly ट्रॅक करा. आजारपणानंतर किंवा डिहायड्रेशनमध्ये एचआर सुरक्षित मर्यादेत ठेवा आणि बोर्ग रेटिंग आणि एचआर यांची तुलना करून शरीराची भाषा अधिक नीट समजून घ्या.रिकव्हरी आणि ओव्हरट्रेनिंगतीव्रता मोजणे केवळ व्यायामासाठी नाही, तर रिकव्हरीसाठीही आहे. रिकव्हरी कमी पडत असल्याची चिन्हे म्हणजे रेस्टिंग एचआर नेहमीपेक्षा ५-१० ने जास्त, नेहमीच्या वेगावरही बोर्ग रेटिंग वाढणे, हलक्या व्यायामातही बोलताना त्रास होणे आणि अतिशय थकवा वाटणे. अशा दिवशी झोन १ active recovery, स्ट्रेचिंग, योगा किंवा हलकी सायकलिंग करा. हे हृदयाचे संरक्षण करते आणि इजा टाळते..रमेशच्या प्रवासाचा शेवटबारा आठवड्यांनंतर रमेशने डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली पुन्हा ट्रेडमिल टेस्ट केली. त्याचा VO₂ max लक्षणीयरीत्या सुधारला होता. झोन २ मधील त्याचा वेग वाढला होता; म्हणजे त्याच एचआरवर तो जास्त वेगाने चालू शकत होता. बीपी सुधारला, साखर सुधारली, वजन कमी झाले आणि तो अधिक उर्जावान व आत्मविश्वासपूर्ण झाला. महत्त्वाचे म्हणजे त्याला कळले, की व्यायाम वैज्ञानिक पद्धतीने केला, तर तो पूर्णपणे सुरक्षित असतो. त्याला कार्डिओलॉजिस्ट म्हणतात ते पटले, ‘व्यायाम हेच सर्वोत्तम औषध आहे - योग्य तीव्रतेत, योग्य मॉनिटरिंगसह केला तर.’.तुम्हीही रमेशसारखे होऊ शकता. चाळिशीत, पन्नाशीत किंवा साठीत - मधुमेही असाल, बीपी असो, किंवा हृदयरुग्ण असाल, तरी तुम्ही सुरक्षित आणि प्रभावी व्यायाम करू शकता. तुम्हाला जिमची गरज नाही, महाग ट्रेनरची गरज नाही; पण जागरूकता आणि मॉनिटरिंग जरूर हवे. बोर्ग स्केल, टॉक टेस्ट, एचआर मॉनिटरिंग, कार्वोनेन फॉर्म्युला आणि झोन २ प्रशिक्षण हे तुमचे मार्गदर्शक आहेत. सुरक्षित व्यायाम ही एक विज्ञानशाखा आहे आणि तीव्रता मोजणे हे त्याचे हृदय आहे. VO₂ max, लॅक्टेट थ्रेशोल्ड, बोर्ग आरपीई, टॉक टेस्ट, स्मार्टवॉच एचआर मॉनिटरिंग, कार्वोनेन फॉर्म्युला आणि झोन २ वर भर - या सर्वांचा वापर करून तुम्ही सुरक्षित आणि बदल घडवणारा व्यायाम कार्यक्रम तयार करू शकता.