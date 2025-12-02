myfa

चाळीशीनंतरचा शास्त्रशुद्ध व्यायाम

चाळीस वर्षांनंतर हृदय, मधुमेह किंवा रक्तदाब असतानाही सुरक्षित व्यायाम करण्याचे शास्त्रशुद्ध मार्ग. बोर्ग स्केल, टॉक टेस्ट आणि स्मार्टवॉचद्वारे तीव्रता नियंत्रित करा.
Safe Exercise for People Over 40

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फोकस

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे (हृदयरोगतज्ज्ञ)

वाढलेले वय, मधुमेह, ब्लड प्रेशर इत्यादी जोखीम घटक असतानादेखील सुरक्षित आणि शास्त्रशुद्ध व्यायाम कसा करावा याविषयी आपण माहिती घेत आहोत. VO₂ Max, लॅक्टेट थ्रेशोल्ड आदी गोष्टींची आपण माहिती घेतली. आता इतर गोष्टींचा विचार करू.

exercise
mental health
physical fitness
Fitness Special
after 40 workout

