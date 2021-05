नांदेड : कोरोनाच्या (Corona) दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देशातच कहर केला असून, मृत्यूसंख्याही वाढत आहे. या लाटेत वयोवृद्धांसोबतच तरुणांनाही (Youths) प्राणास मुकावे लागत आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक ते २१ मे या २१ दिवसांत जिल्ह्यात कोरोनामुळे ४५ ते २० वयोगटातील ३५ तरुणांचा मृत्यू (Died) झाला आहे.(In Nanded district, 35 youths have died due to corona in 21 days)

हेही वाचा: नांदेड जिल्ह्यातील 'या' शाळेतील विद्यार्थ्यांनी केली 3,165 सीडबॉलची निर्मिती

कोरोनामुळे गतवर्षी नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती होती. मात्र मृत्यूचे प्रमाण कमी होते. ऑक्टोबर २०२० च्या दरम्यान कोरोनाचे रुग्ण देशात कमी व्हायला लागले. त्यामुळे सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत होते. मात्र जानेवारीनंतर कोरोनाची दुसरी लाट आली. या लाटेत कोरोना बाधित झाल्यानंतर मृत्यूचे प्रमाण वाढले. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत बहुतांश वयोवृद्धांचाच मृत्यू झाला. तर काही वयोवृद्धांनी रोग प्रतिकारशक्तीच्या बळावर कोरोनाला हरवले. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मात्र मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. या लाटेत केवळ वयोवृद्धच नाही तर तरुणांनाही मुकावे लागत आहे.

हेही वाचा: ब्लॅक फंगसला रोखण्यासाठी नांदेड प्रशासनाची तयारी

म्हातारपणातील आधार गेला

नांदेड जिल्ह्यात गत २१ दिवसांमध्ये ४५ ते २० वयोगटातील ३५ तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे घरातील कर्ते पुरुष गेल्याने कुटुंबियांवर शोककळा पसरली आहे. अनेकांनी आपले मुल व मुली गमावल्याने म्हातारपणात त्यांचा आधार कोरोनाने हिरावला आहे.

हेही वाचा: नांदेड : वाई बाजार जिल्हा परिषद शाळेत चोरी; संगणक साहित्य लंपास

२१ ते २८ वर्षीय तरुणांनी गमावले प्राण (कंसात मृत्यूची तारीख)

- मदाणी (ता.देगलूर) येथील २५ वर्षीय तरुण तसेच देगलूर नाका नांदेड येथील २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (एक मे)

- मुखेड येथील २८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (चार मे)

- देगाव रोड देगलूर येथील २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (ता.११ मे)

- डोंगरगाव (ता.बिलोली) २८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (नऊ मे)- नायगाव येथे २८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू (१२ मे)

जिल्ह्यामध्ये ४५ ते ३० वयोगाटतील २९ कोरोना बाधीत तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. रोजगारासाठी तसेच विविध कामानिमित्त घराबाहेर पडणारे तरुणांचे बाधित होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांच्यामुळेच कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यही बाधित होत आहेत. कोरोनामुळे घरातील कर्ते पुरुष गमावल्याने अनेक कुटुंबांवर मोठे संकट कोसळले आहे. त्यामुळे युवकांनी स्वतःसोबतच कुटुंबातील सर्व सदस्यांची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विठ्ठलराव सोनवणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

(In Nanded district, 35 youths have died due to corona in 21 days)