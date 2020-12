नांदेड : मोक्कासह खून, दरोडा आदी गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीस पुणे येथून अटक- स्थानिक गुन्हे शाखे ची कारवाई

नांदेड : जिल्ह्यामध्ये मागील काळात विविध गुन्हेगारांनी आपले डोके वर काढून गंभीर गुन्हे घडवून शहरात दहशतीचे वातावरण पसरवले होते. अशा गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवून त्यांच्या कारवायाविरुद्ध लक्ष ठेवून अशा गुन्हेगारांना अटक करण्याच्या सुचना पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला दिले. यावरून स्थानिक गुन्हा शाखेच्या एका पथकाने पुणे येथे दबा धरुन बसलेल्या आरोपीला ता. पाच डिसेंबर रोजी अटक केली. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकामार्फत या गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपींचा शोध सुरु करण्यात आला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पांडूरंग भारती यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीवरुन त्यांनी आपले सहकारी फौजदार आशिष बोराटे, हवालदार गुंडेराव करले, देवा चव्हाण, रवी बाबर, मोतीराम पवार, राजबन्सी यांना सोबत घेऊन पुणे गाठले. दोन दिवस पुणे शहर पालथे घातल्यानंतर अखेर मोक्का, खून, दरोडा आदी गंभीर गुन्ह्यातील फरार आरोपीस अटक केली. दत्ता हरी हंबर्डे (वय २३) राहणार विष्णुपुरी, नांदेड असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. हेही वाचा - नांदेड : भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी नाही- अनिल घनवट - दत्ता हंबर्डे हा मागील काही दिवसापासून विविध गुन्ह्यात फरार होता. त्याच्याविरुद्ध उस्माननगर पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. त्याने कलंबर बसस्थानकावर एका सराफाला लुटले होते. तसेच बारड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील महादेव मंदिराजवळून एक दुचाकी चोरली होती. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तेहरानगर जवळ रात्रीच्या वेळी घरफोडी केली होती. तसेच नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नांदेड ते सोनखेड रस्त्यावर बंद पडलेल्या लोडिंग अॅटो (भाजीपाल्याला) लुटले होते. त्यानंतर विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मेहबूबनगर बायपास रस्त्यावर संतोष नावाच्या मुलाला गंभीर मारहाण करुन लूटमार केली होती. यासोबतच याच पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विकी चव्हाण खून प्रकरणांमध्ये त्याचा सहभाग होता. लोहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून १४ वर्षे मुलाचा खंडणीसाठी अपहरण केल्याच्या प्रकरणात त्याचानसहभाग होता. आणि लिंबगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका शाळेजवळ पोलिस पकडण्यास गेले असता पोलिसावर हल्ला करुन तो पळून गेला होता. या विविध सदराखाली त्याच्याविरुद्ध वरील पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहे. पथकाचे पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक निलेश मोरे, विजय कबाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डाॅ. सिध्देश्वर भोरे, पोलिस निरीक्षक द्वारकादास चिखलीकर यांनी कौतुक केले.

Web Title: Nanded: Accused of murder, robbery and other serious crimes arrested from Pune - action taken by local crime branch nanded news