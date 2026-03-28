Jayant Patil : आदिवासी जमिनींचा मोठा घोटाळा उघडकीस? सभागृहात घणाघाती आवाज; जयंत पाटील यांचा प्रशासनावर थेट हल्ला!

माहूर (जिल्हा नांदेड) - नांदेड जिल्ह्यातील माहूर व किनवट तालुक्यात आदिवासी जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाचा धक्कादायक मुद्दा राज्य विधानसभेत गाजला.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी बुधवार (ता. २५) रोजी सभागृहात हा विषय अत्यंत आक्रमक पद्धतीने मांडत प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले..आदिवासी जमिनी गैर-आदिवासींना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असताना, नियमांना धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. 'वरच्या स्तरावर प्रश्न मांडले जात असताना खालच्या स्तरावर अधिकारी मनमानी करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे भ्रष्टाचाराला खुले आम आमंत्रण आहे,' असा संतप्त सूर त्यांनी सभागृहात लावला..विशेषतः किनवट तालुक्यातील निचपूर येथील गट क्रमांक ३५ मधील जमीन व्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय झाल्याचे उदाहरण देत त्यांनी प्रशासनाची पोलखोल केली. याशिवाय निचपूर, गोकुंदा, इस्लापूर, शिवणी, मांडवी, सारखणी, बोधडी या गावांमधील अनेक संशयास्पद व्यवहारांची माहिती त्यांनी सभागृहात मांडली. या सर्व प्रकरणांमध्ये व्यवस्थित यंत्रणेला डावलून संगनमताने व्यवहार झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली..या भागात आदिवासी जमिनींचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररीत्या पार पडल्याचे संकेत मिळत असून अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही ठिकाणी आदिवासी शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून, दबाव टाकून किंवा फसवणूक करून जमीन काढून घेण्यात आल्याचे गंभीर आरोपही समोर येत आहेत.धक्कादायक बाब म्हणजे, या संदर्भातील तक्रारी जनजाती आयोगापासून राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचल्या, तरीही पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. यामुळे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सभागृहात पुराव्यानिशी हा मुद्दा मांडल्याने संबंधित अधिकारी व बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, आता राज्य शासन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण सहकार्याने आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासींच्या घशात....सारखणी येथील गट क्रमांक ३३ या आदिवासी प्रतिबंधित जमिनीचे गैर आदिवासींना प्लॉटिंग पाडून हस्तांतर करण्यात आले, या संदर्भात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे चौकशी प्रकरण सुरू असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किनवट, तहसील कार्यालय किनवट यांच्याकडून अहवाल पाठवताना जाणीवपूर्वक विलंब केला जातोय..आदिवासी मूळ खातेदाराच्या नावे असलेली जमीन ग्रामपंचायत स्तरावर ८६ प्लॉट पाडून गैर आदिवासी व्यापाऱ्याचे नावे करण्यात आली,आणि आता तो व्यापारी किनवट,हदगाव आणि धर्माबाद दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणी कार्यालयातून खरेदीखत करून विक्री करत आहेत, एकूण ८६ प्लॉट पैकी जवळपास ७५ प्लॉटचे खरेदी खत नोंदविण्यात आले आहे तर उर्वरित विक्री सुरू आहे..महसूल प्रशासनातील झारीतले शुक्राचार्य यांच्या मदतीनेच आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासी यांना हस्तांतर होत आहेत. मात्र जयंत पाटील यांच्या तक्रारीत सारखणी येथील आदिवासी जमिनीचा मुद्दा समाविष्ट असल्याकारणाने ते आदिवासी प्रतिबंधित जमीन शर्तभंग सदराखाली शासनाला जमा होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे.