रेल्वेच्या खिडकीला गळफास घेऊन तरुणाची आत्महत्या, नांदेडमधील धक्कादायक घटना

नांदेड : नांदेड रेल्वेस्थानकात धक्कादायक घटना घडली आहे. तपोवन एक्स्प्रेसच्या खिडकीला बाहेरच्या बाजूने गळफास घेऊन तरुणाने आत्महत्या केली आहे. तपावन एक्स्प्रेस (Tapovan Express) ही नांदेडहून मुंबईला (Mumbai) निघणार होती. ही घटना आज बुधवारी (ता.३०) सकाळ नऊच्या आसपास घडली आहे. आत्महत्या केलेल्या तरुणाची अद्याप ओळख पटलेली नसून मृतदेह शासकीय रुग्णालयातील शवागृहात ठेवण्यात आला आहे. मृत तरुणाचा कोणी परिचित असल्यास लोहमार्ग पोलिस, नांदेड (Nanded) किंवा सहायक पोलिस उपनिरीक्षक विजया मेलफेदेवार यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले आहे. (Youth Hanged Himself On Railway Window In Nanded)

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी तपोवन एक्स्प्रेस फलाट क्रमांक तीनवर उभी होती. या रेल्वेच्या (Railway) एका डब्यातील शौचालयाच्या बाहेरुन खिडकीला मोठ्या रुमालाने युवकाने आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले. या घटनेची माहिती लोहमार्ग पोलिस निरीक्षक सुरेश उनवणे यांनी रेल्वे प्रशासनाला कळवले.

सहायक पोलिस उपनिरीक्षक विजया मेलफेदेवार यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृताच्या खिशात ओळख पटवणारे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत.