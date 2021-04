कोल्हापूर : हालचाली थंडावल्या, महापालिका निवडणूक सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्या साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचा दौरा कोरोनामुळे लांबणार आहे. त्यामुळे अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीची मुदतही लांबणार आहे. परिणामी महापालिकेची निवडणूक आता आणखीन सहा महिने लांबणीवर पडण्याचीच शक्‍यता आहे. महापालिकेच्या ऑक्‍टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या सभागृहाची मुदत नोंव्हेंबर २०२० मध्ये संपली. नियमानुसार १५ नोंव्हेंबर २०२० ला या सभागृहाची मुदत संपली; परंतु मार्च २०२० पासून देशभरात कोरोनाचे संकट आले आहे. त्याचा सर्वच घटकांवर परिणाम झाला. महापालिकेची निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. डिसेंबर २०२० अखेरीस परिस्थिती थोडी सुधारत होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून प्रक्रियेचे टप्पे पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार २० डिसेंबरला प्रारुप प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर केली. हेही वाचा - सोमवारपर्यंत राज्यात शटर डाउनच राहणार; आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा हरकती सूचना प्राप्त करून जानेवारीमध्ये प्रभागरचनाही अंतिम झाली. यानंतर मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला. जाहीर कार्यक्रमानुसार १२ मार्चला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार होती; पंरतु कोरोनाचा कहर वाढत गेल्याने पुन्हा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास मुदतवाढ दिली. दरम्यानच्या काळात पालिका प्रशासनाने मतदार यादी बिनचूक तयार करण्याचे प्रयत्न केले. प्राप्त १८०० तक्रारीची सूक्ष्म पाहणी करून ही मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम केले आहे; पण यासंदर्भात अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. गायकवाड यांनी दोनवेळा दौऱ्याचे नियोजन केले; पण दोन्हीवेळा कोवीडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे हा दौरा रद्द करावा लागला होता. हालचाली थंडावल्या कोल्हापूर पालिकेसह इतर पाच पालिकांच्याही निवडणुका होणार आहेत. तेथेही कोवीड स्थिती चिंताजनक असल्याने आता मे अखेरीस निवडणुका होण्याची शक्‍यता मावळली आहे. परिणामी राजकीय पक्ष आणि इच्छुक मंडळीनीही सबुरीने घेतले आहे.

