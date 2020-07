मच्छीमार म्हणतात, पाऊस पडू दे, कळंबा भरू दे...! 

कळंबा : मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी कळंबा तलावात मच्छीमारांकडून विविध जातींचे चार लाख मत्स्यबीज सोडले जाणार आहेत. यासाठी येथील मच्छीमारांनी परजिल्ह्यातील मत्स्य बीज उत्पादन संस्थेकडे मत्स्यबीज मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, बेसुमार पाणी उपशामुळे तलावाचे पात्र मोठ्या प्रमाणात कोरडे पडले आहे. तसेच पावसानेही उघडीप दिली आहे. त्यामुळे मुसळधार पर्जन्यवृष्टी होऊन तलाव तुडुंब भरण्याची गरज आहे. त्याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यामध्ये तलावात रोह, कटला, मिरगल शेंगाळा, टिलाप यांसह अनेक जातीची चार लाख मत्स्यबीजे सोडली जाणार आहे. यासाठी येथील मच्छीमारांनी धोम, हडपसर, उजनी आदी ठिकाणी मत्स्यबीज मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना संपत आला आहे. तरीही कळंबा तलावाच्या पाणी पातळी मोठी घट जाणवत आहे. मत्स्य बीजांची वाढ होण्यासाठी पावसाच्या पाण्याने तलाव तुडुंब भरण्याची गरज आहे. त्यामुळे पावसाकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, कळंबा तलावातील मासेमारीवर दहा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मत्स हंगामात फटका...

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून लॉकडाउन केल्याने अनेक फिश मार्केट, हॉटेल, रेस्टॉरंट काही काळासाठी बंद ठेवले होते. त्याचबरोबर परप्रांतीय मजूर आपल्या मूळ गावी गेले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या मत्स्य हंगामात मासे विक्रीत घट झाल्याचे मच्छीमारांकडून सांगण्यात येत आहे. कळंबा तलावात मुबलक पाणीसाठा झाल्यानंतर मत्स्यबीज सोडण्यात येणार आहेत. तसेच उत्तम दर्जाचे मत्स्यबीज मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

- अंकुश गुजर, अनिल ठोंबरे, मच्छीमार दृष्टिक्षेप

- परजिल्ह्यातून मत्स्य बीज मिळवण्याचे प्रयत्न

- बेसुमार पाणी उपशामुळे कळंबा तलाव कोरडा

- मुसळधार पावसाकडे मच्छिमारांचे लक्ष

- मासेमारीवर चालतो दहा कुटुंबांचा उदरनिर्वाह संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Fishermen say, let it rain, let it rain ...!