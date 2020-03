ब्रेकिंग - बोलेरोच्या धडकेत गुडस येथील तीन महिला जागीच ठार 

हुक्केरी (बेळगाव) - बोलेरो वाहनाने धडक दिल्याने तीन महिला ठार तर अन्य दोघे जखमी झाले. आज (ता. 28) हुक्केरी तालुक्यातील गुडस येथे दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. जयश्री मालदंडी (वय 40), प्रेमा बंगारी (वय 38), सुमित्रा गिलानी (वय 35, रा. सर्व गुडस) अशी मयतांची नावे आहेत. अपघातानंतर एका महिलेला वाहनाने सुमारे 200 मीटरपर्यंत फरफटत नेले होते. हुक्केरी पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, बोलेरो (केए 22 डी 1405) वाहनातून शेतातील भाजीपाला विक्रीसाठी नेण्यात येत होता. हे वाहन रस्त्यावर आले. त्यावेळी रस्त्यावरून तीन महिलांसह काहीजण निघाले होते. अचानक त्यांच्या अंगावरून बोलेरो गेल्याने जयश्री मालदंडी, प्रेमा बंगारी व सुमित्रा गिलानी या जागीच ठार तर आणि दोघे जखमी झाले. त्यातील एका महिलेला वाहनाने सुमारे दोनशे मीटर पर्यंत फरफटत नेले होते. अपघाताची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती. तात्काळ जखमींना घटप्रभा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हुक्केरी पोलिस ठाण्यात या अपघाताची नोंद झाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक शिवानंद गुडगनटी यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. तसेच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रवाना केले. हुक्केरी पोलिस अपघाताबाबत अधिक माहिती घेत आहेत. वाचा - कोल्हापुरकरांच्या अनोख्या माणुसकीने 'तो' ट्रकचालक भारावला... तीन महिलांच्या जाण्याने गुडसवर शोककळा अपघातामुळे एकाच गावातील तीन महिलांचे निधन झाले. त्यामुळे गुडस गावावर शोककळा पसरली होती. या अपघातामुळे तीन कुटुंबे कोलमडून पडली होती. तसेच नागरिकांसह नातेवाईकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. प्रत्येकाच्या तोंडून यावेळी हळहळ व्यक्त होत होती.

