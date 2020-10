रस्त्यावर थुंकणं पडलं तरुणाला हजार रुपयाला 

कोल्हापूर : थुंकीमुक्त शहर करण्यासाठी कोल्हापुरात जनजागृती मोहीम राबवल्या जात आहेत. प्रशासनही यासाठी पावले उचलत आहे. परंतु, नागरिकांमधील रस्त्यावर थुंकण्याची सवय मात्र काही केल्या कमी होण्याचे चित्र नाही. अशातच आज रस्त्यावर थुंकणाऱ्या तरुणाला आयुक्तांनी पकडून एक हजारचा दंड ठोठावला. हुतात्मा पार्कलगत आयुक्तांनी ही कारवाई केली. हुतात्मा पार्कला भेट दिल्यानंतर आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी बाहेर पडले. त्या रस्त्यावर एक तरुण मोटारसायकल थांबवून मास्क काढून रस्त्यांवर थुंकताना आढळला. आयुक्तांनी तरुणाला पकडले व रस्त्यावर थुंकल्याबद्दल 1 हजार रुपयांचा दंड केला. आपली चूक तरुणाच्या लक्षात आल्याने त्याने तात्काळ 1 हजार रुपये दंड भरला. हे पण वाचा - आरक्षणासाठी राजा म्हणून नाही तर सेवक होऊन लढणार ; खासदार संभाजीराजे छत्रपती शहर थुंकीमुक्त करण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्यांवर थुंकू नये, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे. यापुढेही विनामास्क फिरणाऱ्यांवर तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न करणाऱ्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: young man was fined Rs 1000 for spitting on the road in kolhapur