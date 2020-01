म्हणून वाचला विहिरीत पडलेला विक्रेता

बार्शी (सोलापूर) : शहरातील जगदाळेमामा हॉस्पिटल आवारामध्ये असलेल्या विहिरीच्या कट्ट्यावर बसलेला कुल्फी विक्रेता अचानक विहिरीत पडला. त्यानंतर गोंधळ सुरू झाला. एक तास अथक परिश्रमानंतर अग्निशमन दलाच्या दोन जवानांना त्यास बाहेर काढण्यात यश आले. त्याचा जीव वाचला. या दोन तरुणांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. छगन रामलिंग शेंद्रे (वय 60, रा. उपळाई रोड) असे विहिरीत पडलेल्याचे नाव आहे. सोमवारी दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास जगदाळेमामा हॉस्पिटल आवारातील विहिरीच्या कट्ट्यावर कुल्फी विक्रेता बसलेला असताना अचानक कोसळला. यावेळी त्यास विहिरीत पडताना अनेकांनी पाहिले. विहिरीला एकही पायरी नाही. त्याला बाहेर कसे काढायचे, असा प्रश्‍न निर्माण होऊन बघ्यांची मोठी गर्दी विहिरीच्याकडेने जमा झाली अन्‌ शूटिंग सुरू झाले. हेही वाचा- राईनपाडा प्रकाणात चार जणांची साक्ष तपासली

यांनी केली मदत

विहिरीत पडलेल्या शेंद्रे यांनी कडेला धरून आश्रय घेतला. अग्निशमन दल येईपर्यंत नागरिकांनी विहिरीत साडी सोडून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. त्याचवेळी बार्शी नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला फोन करून मदत मागण्यात आली. अग्निशमन दलाचे वैभव बोकेफोडे, रोहित लोंढे, प्रकाश जाधव या तीन जवानांनी दोरीच्या साहाय्याने विहिरीत खाली उतरून शेंद्रे यांना वर काढून जगदाळेमामा रुग्णालयात दाखल केले. बघ्यांनी मात्र दोरी धरण्यासाठी मदत केली नाही, असे जवानांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. या तिघांना दलातील आकाश ढवळे, महेश माळी, राजेंद्र बकशेट्टी, जयपाल अलाट, भारत गुंड, विष्णू घाटगे यांनी मदत केली. विहिरीला जाळी बसवा'

जगदाळेमामा रुग्णालय आवारात अनेक रुग्णांचे नातेवाईक या विहिरीच्या आवारात असणाऱ्याऱ्या झाडाखाली बसून जेवण करीत असतात. अनेक सोबत आलेली लहान मुले खेळत असतात. या विहिरीला प्रशासनाने संरक्षक जाळी बसवावी, अशी मागणी यावेळी अनेकांनी बोलून दाखवली.

