Asian U-15 Bronze: थायलंडमधील आशियाई कुस्ती स्पर्धेत कऱ्हाडची अंजली वेताळ चमकली; १५ वर्षाखालील गटात भारताला कांस्यपदक

कऱ्हाड ः थायलंड येथे झालेल्या १५ वर्षाखालील आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत विद्यानगर येथील सदगुरु गाडगे महाराज माध्यमिक विद्यालयची विद्यार्थिनी पैलवान अंजली संतोष वेताळ हिने चमकदार कामगिरी करीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत देशाला कांस्यपदक मिळवून दिले. .62 किलो वजन गटात कांस्यपदकासाठी भारताची अंजली वेताळ आणि मंगोलियाच्या खोन्जोरुल ओचीर यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. अंजलीने बलाढ्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या ओचीरला सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्र घेऊन जेरीस आणले. सलामीपासूनच आक्रमक खेळ करीत तिने गुणफलक हलता ठेवून सुरुवातीलाच मोठी आघाडी घेतली चुरशीच्या या लढतीत अंजलीने पंधरा विरुद्ध दोन गुण मिळवून कास्यपदकावर आपले नाव कोरले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवून तिने सातासमुद्रापार झेंडा फडकवला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तिची ही पहिली स्पर्धा होती. .त्यामुळे तिच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या अगोदर तिने १४ वर्षे वयोगटातील राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे. परंतु दरम्यानच्या काळात दुखापतीमुळे ती कुस्तीपासून दूर होते जिद्द मेहनतीने दुखापती वर मात करताना तिने राष्ट्रीय निवड चाचणी स्पर्धेत बाजी मारली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील पदक मिळवून अंजलीने यशस्वी पुनरागमन केलेले आहे. ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या अंजलीने आशियाई स्पर्धेत पदक जिंकत आपल्या कुटुंबाचा,सुर्ली गावासह आपल्या शाळेचे नाव उज्वल केले आहे. .तिला सध्या लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक कुस्ती संकुल मुरगुडचे प्रशिक्षक दादासाहेब लवटे,दयानंद खतकर, हिंदकेसरी संतोष वेताळ यांचे सरावाला मार्गदर्शन लाभले. तिच्या या यशाबद्दल पालकमंत्री शंभुराज देसाई, आमदार मनोज घोरपडे, जिल्हा परिषद विद्यमान अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, कोल्हापूर शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक प्रभावती कोळेकर, जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे, उपशिक्षणाधिकारी तेजस गंभरे, वेतन अधीक्षक सुनील शिखरे, सदगुरु गाडगे महाराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत खिलारे, डॉ.मोहन राजमाने, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सचिन पवार, संस्थेचे अध्यक्ष उदय थोरात यांच्यासह मान्यवरांनी तिचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.