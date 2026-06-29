पश्चिम महाराष्ट्र

Asian U-15 Bronze: थायलंडमधील आशियाई कुस्ती स्पर्धेत कऱ्हाडची अंजली वेताळ चमकली; १५ वर्षाखालील गटात भारताला कांस्यपदक

थायलंडमधील आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत १५ वर्षाखालील गटात अंजली वेताळची दमदार कामगिरी; ६२ किलो वजनी गटात मंगोलियन प्रतिस्पर्ध्यावर मात करत भारताला कांस्यपदक
Anjali Vetal from Karad wins bronze medal at U-15 Asian Wrestling Championship in Thailand

Anjali Vetal from Karad wins bronze medal at U-15 Asian Wrestling Championship in Thailand

Sakal

हेमंत पवार
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कऱ्हाड ः थायलंड येथे झालेल्या १५ वर्षाखालील आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत विद्यानगर येथील सदगुरु गाडगे महाराज माध्यमिक विद्यालयची विद्यार्थिनी पैलवान अंजली संतोष वेताळ हिने चमकदार कामगिरी करीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत देशाला कांस्यपदक मिळवून दिले.

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