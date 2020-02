अखेर मृत्यूच्या दाढेतून भारतीय परतणार

aschim-maharashtra/ashwini-patil-asks-indian-government-help-evacuate-vuhan-260626" target="_blank">Coronavirus : धैर्यवान अश्विनी पाटीलचा थरारक अनुभव

काेराेना व्हायरसमुळे चीनमधील भारतीय नागरीकांना परतण्यास विलंब लागत होता. त्यातच काही नागरीकांना तांत्रिक अडचणींमुळे मायदेशात परतता येत नव्हते. यामध्ये साताऱ्यातील अश्‍विनी पाटील हिचा समावेश आहे. तिने पासपोर्ट दूतावास कार्यालयात जमा केल्याने यापुर्वी भारतातून आलेल्या विमानातून प्रवास करता येणे शक्‍य नव्हते. त्यातच तिचे पती आजारी असल्याने तिने वुहानमध्येच थांबणे पसंत केले. काही दिवसांनंतर पूढील उपचारार्थ तिचे पती पोलंडला रवाना झाली. एकीकडे कोरोनाची भयवाह परिस्थिती आणि दूसरीकडे मायदेशी परतण्याची उत्कंठा होती. परंतु त्यातून मार्ग निघत नव्हता. अखेरीस अश्‍विनीने दहा फेब्रुवारीस सकाळच्या प्रहरी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून भारत सरकारकडे मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर एका वृत्त वाहिनीस दिलेल्या मुलाखतीत तिने चीन आणि भारत सरकार कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात कोठेही कमतरता जाणवत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. साधारणतः 25 मिनीटांच्या मुलाखतीत तिने वूहानमधील भयवाह परिस्थितीचे कथन केले परंतु त्यातूनही आम्ही सुरक्षित असल्याची खात्री दिली होती.

हेही वाचा : Video : आश्विनी बाळा, काळजी करु नकाेस देश तुझ्या पाठीशी आहे

तिने मदतीची अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी वुहानमधील भारतीयांना परत मायदेशी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. यामध्ये आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी खासदार उदयनराजे भोसले हे सातत्याने प्रशासनाशी संपर्कात राहिले. तसेच आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय स्तरावर तसेच वुहानमधील दूतावास कार्यालयात सातत्याने पाठपूरावा करुन भारतीयांना पाठबळ देत राहिले.आज वुहानमधून आम्ही लवकरच देशात येणार असल्याचे नमूद केले आहे.

Coronavirus : वुहानमधील अश्‍विनी पाटीलसह भारतीयांचा प्रवास लांबला



At last we have the clearance from Chinese government. We will be evacuated today. See you all soon This would be impossible without your help & support @prithvrj @yadravkar @SarangShriPatil @Chh_Udayanraje @RRPSpeaks @EOIBeijing

There are still about 90 Indians stuck at Wuhan, China. 8 of them are from Maharashtra. I’ve spoken to all of them and their families here. I’ve been told that the Air Force flight will be landing tomorrow in China. We all pray for their safe and early return. #Coronavirius pic.twitter.com/Y5UcTAuqKb

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) February 25, 2020