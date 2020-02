थॅंक्यू 'सकाळ'; कोरोनाच्या विळख्यातून परतलेल्या भारतीयांची भावना

सातारा ः भारतीय वायू सेनेच्या विशेष विमानाने आज (गुरुवार) सकाळच्या प्रहरी चीनच्या वुहान शहरातून 76 देशवासियांना भारतात आणण्यात आले आहे. याममध्ये आठ महाराष्ट्रयीन नागरीकांचा समावेश आहे. या भारतीयांना काही दिवसांसाठी वेगळे ठेवण्यात येणार असून, लष्कर आणि इंडो-तिबेटी सीमा पोलिसांनी तयार केलेल्या दोन विशेष केंद्रांमध्ये ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या महत्वाच्या गाेष्टींच्या पुर्तता करण्याचे काम सुरु आहे.



कोरोना व्हायरस असलेल्या चीनमधील वुहानमध्ये दहा फेब्रुवारीपासून मी देशवासियांना मदतीची हाक देत होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून साद घालत होती. या माझ्या हाकेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. मी आणि माझे देशवासीय आज (गुरुवार) मायदेशात परतलाे आहाेत. कोरोना साथ सुरू झाल्यापासून चीनमध्ये अडकलेल्या मी व माझ्यासह सुमारे 90 देशवासियांना जे धैर्य दिले ते आम्ही आयुष्यभर विसरू शकणार नाही असे सकाळशी बाेलतना अश्विनीने नमूद केले.

आज (गुुरुवार) सकाळी दिल्लीत पाेहचल्यानंतर अश्विनीने ट्विट देखील केेले आहे. तिने परराष्ट्रमंत्री डाॅ. एस. जयशंकर यांच्या ट्विटवर अखेर मायदेशी परतल्याचे नमूद केले आहे. दिल्लीत परतल्यानंतर भारतीय कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेना असा झालाय. अश्विनी पाटीलने मायदेशी आल्याचा सर्वाधिक आनंद झाल्याचे सांगत सकाळ माध्यम समूह आणि सहकार्य केलेल्यांचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान बुधवारी (ता. 26) रात्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही चीनला वैद्यकीय मदत घेऊन जाणारे आणि अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी गेलेले विमान चीनमधील वूहान येथे उतरले आहे. काही वेळातच नव्वदपेक्षा अधिक भारतीय आणि आठ मराठी नागरिक परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करतील असे ट्विट केले हाेेते.

On its return from Wuhan, the IAF flight has brought back 76 Indians & 36 nationals from 7 countries - Bangladesh, Myanmar, Maldives, China, South Africa, USA and Madagascar. Appreciate facilitation by Chinese government.

