कोल्हापूर

Kolhapur Ganpati 2025 : कोल्हापुरात विषय हार्डच असतो, गणपतीसाठी एक किलोचा सोन्याचा हार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अर्पण

Minister Uday Samant : कोल्हापुरातील शिवतेज तरुण मंडळाने लोकवर्गणीतून शिवतेज गणेशासाठी एक किलो सोन्याचा हार तयार केला आहे. उद्योगमंत्री सामंत यांच्या हस्ते या गणेशाला हार अर्पण करण्यात आला.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Ganesh Chaturthi Kolhapur news : ‘कोल्हापूरकरांची इच्छा असलेल्या आयटी पार्कला राज्य शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. या पार्कच्या अनुषंगाने पावसाळ्यानंतर लवकरच याठिकाणी आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांची परिषद घेणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले.

