Kolhapur Ganpati 2025 : कोल्हापुरात विषय हार्डच असतो, गणपतीसाठी एक किलोचा सोन्याचा हार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अर्पण

Ganesh Chaturthi Kolhapur news : 'कोल्हापूरकरांची इच्छा असलेल्या आयटी पार्कला राज्य शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. या पार्कच्या अनुषंगाने पावसाळ्यानंतर लवकरच याठिकाणी आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांची परिषद घेणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले..येथील शाहूपुरीतील तिसऱ्या गल्लीतील शिवतेज तरुण मंडळाने लोकवर्गणीतून शिवतेज गणेशासाठी एक किलो सोन्याचा हार तयार केला आहे. उद्योगमंत्री सामंत यांच्या हस्ते या गणेशाला हार अर्पण करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार अमल महाडिक प्रमुख उपस्थित होते..'राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने कोल्हापूरच्या आयटी पार्कला तत्त्वतः मान्यता दिली असून, तो याठिकाणी निश्चित झाला आहे. त्यासाठी जागेचा सर्व्हे करून ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पाऊस कमी झाल्यानंतर आयटी परिषद कोल्हापुरात घेतली जाणार आहे. आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांची परिषद पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली जाईल. नव्या एमआयडीसीसाठीदेखील जागेचा शोध सुरू असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले. दरम्यान, मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून घेतली आहे. ओबीसी समाजाचे काहीही कमी होणार नसल्याची हमी सरकारने दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेत नगरसेवकांना हक्काचे गड आता जिंकणे झालं कठीण, प्रभाग रचनेमुळे अनेकांची कसोटी.'शिवतेज गणेश'ला सोन्याचा हार अर्पण केल्यानंतर उद्योगमंत्री सामंत आणि पालकमंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. यावेळी माजी नगरसेवक सत्यजित कदम, प्रकाश नाईकनवरे, रमेश पुरेकर, ऋतुराज क्षीरसागर, मंडळाचे अध्यक्ष मोहीत खोत, मंत्र चिपळूणकर, शुभम नलवडे, रजत पेंडसे, नितीन चिपळूणकर, उमेश पवार आदी उपस्थित होते..