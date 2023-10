Kolhapur News: चालकाला फसवुन बॅग चोरून १ लाख ७६ हजारावर डल्ला

सकाळ वृत्तसेवा कोल्हापूर, ता. २९: मोटारीतील दोन बॅग अज्ञात चोरट्यांनी पळवल्या. यामध्ये ४० हजार रुपये रोख, सोन्याचे दागिने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असा सुमारे १ लाख ७६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला. शनिवारी (ता.२८) साकोली कॉर्नर येथे हा प्रकार घडला.

(1 lakh 76 thousand and stole the bag by cheating the driver Kolhapur News)

याबाबतची फिर्याद सत्यनारायण बालकृष्ण कोलनरेड्डी (वय ४२, रा. ३६, व्हिला नं. ३६, व्हस्टेक्स प्रिव्हिलेज निजाम पेठ रोड, कुकुटपल्ली, हैदराबाद) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सत्यनारायण यांचे चालक त्यांची मोटार घेऊन साकोली कॉर्नर येथे आले होते. यावेळी गाडीमध्ये दोन बॅग होत्या. दोन अज्ञात व्यक्ती गाडीजवळ आल्या. त्यांनी चालकाला तुमचे पैसे खाली पडले असल्याचे सांगितले.

यावेळी चालक गाडीतून उतरले आणि त्यांनी पैसे कोठे पडलेत ते पाहिले. त्या वेळेत त्या दोघांनी गाडीच्या खिडकीतून आतील दोन बॅग घेतल्या व ते पळून गेले. या बॅगांमध्ये ४० हजार रुपये रोख, ९ ग्रॅम वजनाची सोन्याची चेन, सोन्याची कर्णफुले, बॉस कंपनीचे ब्लुटुथ, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन चालवण्याचा परवाना, वाहनाची कागदपत्रे असा सुमारे १ लाख ७६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेला.