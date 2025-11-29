कोल्हापूर

Mahadevrao Mahadik Video : वय ८५, पण अजून नाणं खणखणीत! आप्पा महाडिकांचा ऊस खातानाचा व्हिडिओ व्हायरल...

Mahadevrao Mahadik Video

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Politics Appa Mahadik : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात गेली तीन दशके आपला स्वतंत्र दबदबा राखणारे माजी आमदार महादेवराव उर्फ आप्पा महाडिक पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राजाराम सहकारी साखर कारखान्यातील कार्यालयात ते ऊस खात असतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

