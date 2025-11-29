Mahadevrao Mahadik Video : वय ८५, पण अजून नाणं खणखणीत! आप्पा महाडिकांचा ऊस खातानाचा व्हिडिओ व्हायरल...

Kolhapur Politics Appa Mahadik : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात गेली तीन दशके आपला स्वतंत्र दबदबा राखणारे माजी आमदार महादेवराव उर्फ आप्पा महाडिक पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राजाराम सहकारी साखर कारखान्यातील कार्यालयात ते ऊस खात असतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..८५ वर्षांचे असले तरी आजही ते तितक्याच तडफेने राजकारणात सक्रिय आहेत. व्हिडिओमध्ये ते दाताने ऊस सोलून खात असल्याचे दृश्य पाहायला मिळते. वयोमानाची मर्यादा न मानता आपले आरोग्य आणि ताकद कायम ठेवणाऱ्या महाडिक यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे. अनेकजण “आप्पांची तब्येत आजही तरुणांना लाजवेल” अशा प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत..महाडिक यांची वेळेचे काटेकोरपणे पालन करणारा नेता म्हणून ओळख आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा बँक, गोकुळ दूध संघ, राजाराम सहकारी साखर कारखाना यासारख्या सहकारी संस्थांमध्ये त्यांचे राजकीय महत्व आजही टिकून आहे..सकाळी लवकर उठणे, जनावरांची सेवा करणे आणि नियमित व्यायाम हा त्यांचा दिनक्रम आजही सुरू असतो. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय हालचालींसोबतच त्यांच्या तब्बेतीचीही चर्चा कायम असते. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमुळे आप्पा महाडिक पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून, कोल्हापूरच्या राजकारणातील त्यांचा प्रभाव आणि व्यक्तिमत्त्व यांची झलक यातून दिसून येत आहे..Satej Patil Dhananjay Mahadik : मुश्रीफ -राजे गटाचं काय घेऊन बसलाय, कोल्हापुरात बंटी -मुन्ना गट आला एकत्र; 'कागल'पेक्षा शिरोळचं राजकारण तापलं.स्वतः वाहन चालवण्याची कायमची सवयआप्पा महाडिक यांची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण सवय म्हणजे ते स्वतःच आपल्या वाहनाचे सारथ्य करतात. वयाच्या ८५ व्या वर्षीही ते आपले वाहन घेऊन राजाराम कारखान्यात येतात. कामकाजाची पाहणी, अधिकाऱ्यांशी चर्चा आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद सतत सुरू असतो. त्यामुळे राजाराम कारखानाच त्यांचे मुख्य कार्यस्थळ मानले जाते.शिट्टी, शड्डू आणि भाषाप्रभुत्व कायम चर्चेतमहाराष्ट्रातील राजकारणात महाडिक यांच्या शिट्टीवर आणि शड्डूवर अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. बोलकी, करारी भाषा आणि कार्यकर्त्यांशी जोडून घेण्याची हातोटी आजही नेटकऱ्यांना आकर्षित करते. त्यांच्या संवादशैलीचे चाहते हजारो आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.