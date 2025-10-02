Kolhapur Crime : उसणे घेतलेल्या पैशांची चिंता, लोकांना तोंड कसं दाखवायचं; २७ वर्षीय तरूणाने घेतला गळफास, 'त्या' चिठ्ठीत नेमकं काय?

मुख्य मुद्दे (Highlights)२७ वर्षीय इंद्रजित यादवने दुधाळीतील खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.मृतदेहाजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीत आर्थिक विवंचना कारणीभूत असल्याचे नमूद.हातउसणे घेतलेल्या पैशांचा ताण सहन न झाल्याने टोकाचे पाऊल; पोलिस तपास सुरू..Kolhapur Boy Financial Stress : आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या इंद्रजित विक्रम यादव (वय २७, रा. मिणचे, ता. हातकणंगले) याने दुधाळी परिसरातील खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज दुपारी बाराच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. नातेवाइकांनी गळफास सोडवून बेशुद्धावस्थेत त्याला सीपीआरमध्ये आणले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. मृतदेहाजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीत तो आर्थिक कारणाने चिंतेत होता, त्यातूनच हे कृत्य केल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले..अधिक माहिती अशी, इंद्रजित यादव हा मूळचा मिणचे गावचा राहणारा आहे. लक्षतीर्थ वसाहत येथील मामासोबत तो सोनार काम करीत होता. या कामासाठी मामाने उत्तरेश्वर पेठेतील दुधाळी मैदानासमोर खोली भाड्याने घेतली होती. याच खोलीत तोही सोनारकाम शिकला. गेल्या काही दिवसांपासून त्याने आपल्या गावीच ही कामे सुरू केली होती. दरम्यान, आज कामानिमित्त मामाकडे आला होता. जेवण केल्यानंतर दुपारी दुधाळी परिसरातील सोनार कामाच्या खोलीत विश्रांती घेतो, असे सांगून तो एकटाच खोलीत गेला. दुपारी त्याचे मामा खोलीत गेले असता त्याने गळफास लावून घेतल्याचे समोर आले..Kolhapur Girl Crime : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिराजवळील यात्री निवासमध्ये तरुणीने उचललं टोकाचं पाऊल.हातउसणे घेतलेल्या पैशांची चिंता...इंद्रजितने काही लोकांकडून हातउसणे पैसे घेतले होते. हे पैसै परत करण्याची त्याला चिंता सतावत होती. यातूनच त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. त्याच्या मृतदेहाजवळ मिळालेल्या चिठ्ठीतून आर्थिक विवंचनेचे कारण समोर आले असून, लक्ष्मीपुरी पोलिस तपास करीत आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. आत्महत्या कोणी केली?→ इंद्रजित विक्रम यादव (वय २७, रा. मिणचे, ता. हातकणंगले) या तरुणाने आत्महत्या केली.Q2. आत्महत्येचे कारण काय होते?→ आर्थिक विवंचना आणि हातउसणे घेतलेल्या पैशांचा ताण हे प्राथमिक कारण समोर आले आहे.Q3. हा प्रकार कुठे घडला?→ कोल्हापूरातील दुधाळी परिसरातील भाड्याच्या खोलीत हा प्रकार उघडकीस आला.Q4. पोलिसांचा पुढील तपास कोण करीत आहे?→ लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याकडून या घटनेचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.