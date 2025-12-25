कोल्हापूर

Kolhapur Crime : लोंबकळणारा मृतदेह पाहून 'ती' घरी आली, नंतर लोकांनी सांगितलं 'तुझ्याच पोरानं घेतलाय गळफास...' आईला कळताचं...; कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Tragedy : लोंबकळणारा मृतदेह पाहून ती घरी आली; मात्र लोकांनी सांगितलं की गळफास घेतलेला तो तिचाच मुलगा आहे. कोल्हापुरातील हृदयद्रावक घटना.
Sandeep Shirguppe
Shocking Crime Kolhapur : पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या हळदवडे (ता. कागल) येथील तरुणाने आपल्या शेतात येऊन गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ओंकार दत्तात्रय येजरे (वय २४) असे त्याचे नाव असून, मंगळवारी (ता. २३) दुपारी बाराच्या सुमारास ही घटना घडली. आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संभाजी येजरे यांनी मुरगूड पोलिसांत फिर्याद दिली.

