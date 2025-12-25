Kolhapur Crime : लोंबकळणारा मृतदेह पाहून 'ती' घरी आली, नंतर लोकांनी सांगितलं 'तुझ्याच पोरानं घेतलाय गळफास...' आईला कळताचं...; कोल्हापुरातील घटना

Shocking Crime Kolhapur : पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या हळदवडे (ता. कागल) येथील तरुणाने आपल्या शेतात येऊन गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ओंकार दत्तात्रय येजरे (वय २४) असे त्याचे नाव असून, मंगळवारी (ता. २३) दुपारी बाराच्या सुमारास ही घटना घडली. आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संभाजी येजरे यांनी मुरगूड पोलिसांत फिर्याद दिली..याबाबत अधिक माहिती अशी, ओंकार हा पुणे येथे गेले दीड वर्षे खासगी कंपनीत नोकरी करत एसी दुरुस्तीचा डिप्लोमाही करत होता. घरी आजी आणि वृद्ध आई- वडील असल्याने तो अधूनमधून गावी यायचा. पंधरा दिवसांपूर्वीच तो गावी येऊन गेला होता. मंगळवारी दुपारी बाराच्या सुमारास तो पुण्याहून आला ते थेट शेतातच गेल्याने घरी आई-वडिलांना समजून आले नाही. दौलतवाडी हद्दीजवळच्या ‘बेलेकर’ नावाच्या शेतातील झाडाला त्याने गळफास घेतल्याचे काल दुपारनंतर लक्षात आले. या शेतात सायंकाळी चारच्या सुमारास त्याची आई चुलतीसह गवत कापण्यासाठी गेली होती..मात्र, त्यांच्या शेतापासून काही अंतरावर झाडाला लोंबकळणारा मृतदेह दिसल्याने त्या घाबरून घरी आल्या आणि गावात याबाबत सांगितले. त्यानंतर काही तरुणांनी तेथे जाऊन पाहिले असता तो मृतदेह ओंकारचाच असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तशी माहिती त्यांच्या घरी दिली. यावेली आईने हृदय पिळवटून टाकणारा हंबरडा फोडला..Kolhapur Crime: गुलाल, भात, अन् टाचण्या टोचलेले लिंबू... कोल्हापुरात गाभण गायीचा दुर्दैवी मृत्यू; ग्रामस्थांमध्ये दहशत.ओंकारच्या घरची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असून, आई शेती करते. वडील यापूर्वी इचलकरंजी येथे हातमागावर काम करायचे. वृद्ध झाल्याने ते सध्या घरीच असतात. ओंकार खासगी कंपनीत नोकरी करत शिक्षण घेत होता. त्याच्या आत्महत्येने कुटुंबावर मोठा आघात झाला.दरम्यान, लोंबकळणाऱ्या स्थितीत त्याचा मृतदेह आढळला, तेव्हा झाडाजवळ त्याची सॅकही होती. तसेच त्याच्या मनगटाजवळ इंग्रजीमध्ये काही मजकूर लिहिल्याचे दिसून आले. मात्र, तो मजकूर अस्पष्ट झाल्याने नीट वाचता येत नव्हता. मुरगूड पोलिस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.