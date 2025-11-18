Kolhapur Crime News : डॉक्टर मुलीने ७८ वर्षीय वडिलांना चावून बोटचं तोडलं, छातीवर लाथ मारली अन्; कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ

Shocking Incident In Kolhapur : व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या मुलीने आपल्याच वडिलांच्या बोटाचा चावा घेऊन बोट तोडून बाजूला केल्याची घटना गिजवणे गावच्या हद्दीत घडली. यामध्ये गणपतराव विष्णू हाळवणकर (वय ७८, रा. केदार कॉलनी गिजवणे, ता. गडहिंग्लज) जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी मुलगी डॉ. शुभांगी सुनील निकम (४३, रा. बेळगुंदी, ता. गडहिंग्लज) हिच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..पोलिसांनी सांगितले की, गणपतराव व दोन मुली डॉ. शुभांगी व ज्योती यांच्यात मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. शुभांगी हिने पैशाच्या कारणावरून ११ व १४ नोव्हेंबर रोजी शिवीगाळ करण्यासह मारण्याची धमकी दिली होती. त्याची तक्रार गणपतरावांनी पोलिसांत केली होती. दरम्यान, रविवारी (ता. १५) सायंकाळी सहाच्या सुमारास गणपतराव फिरण्यासाठी केदार कॉलनीतील घरातून बाहेर पडले. पेट्रोल पंपाजवळ येताच मुलगी डॉ. शुभांगीने आपल्या ताब्यातील दुचाकी गणपतराव यांच्या अंगावर घातली. त्यामुळे ते रस्त्यावर कोसळले..वडिलांना शिवीगाळ करून, 'माझ्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करतोस काय, तुला मी जिवंत सोडणार नाही' असे म्हणत तिने दुचाकी थांबवली व वडिलांच्या छातीवर लाथ मारली. हाताने मारहाणही केली. त्यावेळी तिचा मार अडवित असताना वडिलांच्या उजव्या हाताच्या तर्जनी बोटाचा तिने जोराचा चावा घेतला. त्यात बोटाचा पुढील भाग तुटल्याने रक्तस्त्राव सुरू झाला. तत्काळ गणपतरावांनी याची माहिती मुलगा उदयला दिली..Kolhapur News: आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतेज पाटील यांचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना थेट आणि जोरदार इशारा.उदय घटनास्थळी येत वडिलांना उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन गेला. येथील प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना अधिक उपचारासाठी सीपीआरला पाठविले आहे. याप्रकरणी उदय हाळवणकरच्या फिर्यादीवरून पोलिसांत रविवारी (ता. १६) रात्री उशिरा डॉ. शुभांगीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.