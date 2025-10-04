Gautami Patil Accident : अपघात गौतमी पाटीलच्या वाहनाचा, अन् भांडण रोहित पवार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यात; दादांनी थेट आरे तुरेच्या भाषेत सुनावलं...

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)गौतमी पाटीलचा वाहन अपघातपुण्यातील वडगाव बुद्रुक परिसरात लावणी नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या वाहनामुळे रिक्षा अपघात झाला.राजकीय वादाचा उधाणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डीसीपी संभाजी कदम यांना फोन करून गुन्हा त्वरित तपासण्याचे आदेश दिले.प्रत्येक पक्षाची प्रतिक्रियाचंद्रकांत पाटील यांनी रोहित पवारांना प्रतिक्रिया देत सांगितले की त्यांनी अपघातग्रस्त रिक्षावाल्याची काळजी घेतली आहे..Chandrakant Patil Vs Rohit Pawar : लावणी नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या वाहनाचा पुण्यातील वडगाव बुद्रुक परिसरातील एका रिक्षाला अपघात झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी गौतमी पाटीलला नोटीस बजावली. अपघातात रिक्षा चालक गंभीर जखमी झाल्याने गौतमी पाटीलला अटक करायचं की नाही यावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. तर दुसरीकडे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट डीसीपी संभाजी कदम यांना फोन लावत गौतमी पाटीलला पकडायचं काय झालं. दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले..या मुद्दावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली. याला चंद्रकांत पाटील यांनीही कोल्हापुरातील भाजप मेळाव्या दरम्यान उत्तर दिलं आहे. यामुळे रोहित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यात गौतमी पाटील वाहन अपघात प्रकरणावरून चांगलीच जुंपली आहे..रोहित पवार म्हणाले की, माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, 'तुमच्या मतदारसंघातला एक नामचीन गुंड भरदिवसा पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकून परदेशात पळून जातो, पण त्याच्या अटकेसाठी आपण कधी पोलिसांना फोन केल्याचं दिसलं नाही. गौतमी पाटील हिला मी ओळखत नाही, पण तिच्या गाडीमुळं रिक्षाचा अपघात झाला असेल तर निश्चितच त्याची चौकशी झाली पाहिजे, दोषी असेल त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, त्या रिक्षावाल्या कुटुंबाला भरीव मदत मिळाली पाहिजे आणि जखमीचा वैद्यकीय खर्चही वसूल केला पाहिजे. पण अपघातग्रस्त गाडीत गौतमी पाटील नसताना तिला उचलण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणणं हे आपल्यासारख्या नेत्याला शोभणारं नाही'…!.'आपल्याविषयी माझ्या मनात आदर आहे, आपण संवेदनशील आहात. पण कार्यकर्त्यांचं किती ऐकायचं हेही आपण ठरवलं पाहिजे. महिला, गरीब, सामान्य माणूस यांना त्रास देणाऱ्या गुंडांना जेरबंद करण्यासाठी मंत्र्यांनी असे फोन केले तर राज्यात खऱ्या अर्थाने रामराज्य येईल.. पण गुंडांना पाठीशी घालून आणि निरपराधांना गुन्ह्यात गोवून मंत्री म्हणून आपण कोणता आदर्श घालून देत आहात'? अशी टीका सोशल मीडियाद्वारे केली आहे..Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या ड्रायव्हरने अमली पदार्थ सेवन केले होते का? पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली.चंद्रकांत पाटील राहित पवारांवर भडकले...रोहित पवारांच्या प्रश्नांवर मंत्री चंद्रकांत पाटील संतापले. कोल्हापुरात पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी, “रोहित पवारांना लगेच नेता व्हायचं आहे, पण तु तुझी पत सांभाळून राहा. मला रोहित पवारांनी शिकवावी एवढी वेळ आलेली नाही. घायवळ प्रकरणांमध्ये मी काय केलं हे सांगत फिरू का? घायवळ विरोधात लुकआउट नोटीस विनाकारण निघाली का? यांना प्रत्येक प्रकरणात ढोल वाजवण्याची सवय आहे, आम्हाला तशी नाही. त्यांनी अपघातग्रस्त रिक्षावाल्याच्या बाबतीत देखील आपली काळजी व्यक्त केली. अपघातात रिक्षावाला गंभीर जखमी झाला होता. संध्याकाळी कार्यालयात बसलो असताना रिक्षा चालकाची मुलगी रडत त्यांच्या भेटीस आली, त्यामुळे त्यांनी डीसीपींना फोन करून त्वरित माहिती घेतली. पाटील यांच्या या प्रतिक्रिया आणि घायवळ प्रकरणातील स्पष्टतेमुळे स्थानिक राजकारणात पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. अपघात कधी आणि कुठे झाला?➡️ गुरुवारी, वडगाव बुद्रुक, पुणे परिसरात.2. अपघातात कोण जखमी झाला?➡️ रिक्षा चालक गंभीर जखमी झाला.3. पोलिसांनी कोणावर कारवाई केली?➡️ गौतमी पाटीलला नोटीस बजावण्यात आली; अटक करण्याविषयी चर्चा सुरू आहे.4. रोहित पवारांनी काय टीका केली?➡️ त्यांनी आरोप केला की मंत्री पाटील निरपराधांवर दबाव आणत आहेत आणि गुंडांना पाठीशी घालून राजकीय फायद्यासाठी कारवाई करतात.5. चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया काय होती?➡️ त्यांनी सांगितले की अपघातग्रस्त रिक्षावाल्याची काळजी घेतली, डीसीपींना फोन करून माहिती मिळवली आणि रोहित पवारांच्या आरोपांना खोडसाल प्रतिसाद दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.