Kolhapur News :१७–१८ महिन्यांचा आडसाली उस वेळेवर न तुटल्याने उत्पादनात मोठी पडझड; कारखानदारांवर शेतकरी संतप्त

शिरोळ : उसाची तोड मशीनद्वारे घेणार असल्यास तत्काळ ऊस तोडणी दिली जात आहे. साखर कारखानदारांच्या या धोरणामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आडसाली ऊस लावला आहे. त्यांच्या ऊस तोडीस विलंब होत आहे. .कारखान्याच्या या धोरणाविरोधात आडसाली ऊस उत्पादक शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत. बहुतांश साखर कारखान्यांकडे यावर्षी ऊसतोड मजूर कमी आले आहेत. तसेच ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाड्याही कमी आल्या आहेत. .साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढवल्याने पूर्ण क्षमतेने कारखान्याचे गाळप करण्यासाठी बहुतांश साखर कारखान्यांकडे ऊसतोड मशीनरी यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. कारखान्यांकडे किमान ३० ते ५० ऊसतोड मशीनरी कार्यरत आहेत. .त्यामुळे दैनंदिन गाळपापैकी ४० टक्के ऊस हा मशीनद्वारे उपलब्ध होत आहे. शिरोळ तालुक्यामध्ये उसाचे पीक सर्वाधिक आहे. तालुक्यात आडसाली ऊस लावण मोठ्या प्रमाणात केल्या आहेत. आडसाली ऊस, मशीनद्वारे तोडताना मशीनच्या वजनामुळे उसाच्या खोडवा उगवणीवर परिणाम होण्याची भीती असल्याने आडसाली ऊस उत्पादक शेतकरी, मजुरांद्वारे ऊस तोडणी द्या, अशी मागणी कारखाना व्यवस्थापनाकडे करीत आहेत. .तथापि, कारखान्याकडे ऊसतोड मजूर कमी प्रमाणात आल्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे आडसाली उसाच्या तोडी मजुराद्वारे करण्यामध्ये अडचण निर्माण झाली आहे. आडसाली ऊस वेळेवर न तुटल्यामुळे व उसाला तुरे आल्यामुळे उसाच्या वजनात घट होत आहे. .आडसाली ऊस तोडीसाठी शेतकरी कारखान्याच्या शेती ऑफिसकडे हेलपाटे मारत असताना ऊस तोडी हव्या असल्यास मशीनद्वारे तोडी घ्या, अशी उत्तरे शेती मदतनीस यांच्याकडून दिली जात आहेत. आडसाली ऊस म्हणजे १७ ते १८ महिन्यांचा ऊस असतो. .प्राधान्याने आडसाली ऊस तोडणी आवश्यक असताना कारखानदार सभासदांचा ऊस न आणता बिगर सभासदांचा लांबून ऊस आणत असल्यामुळे आडसाली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर कारखानदार अन्याय करीत आहेत. सभासदांचा ऊस प्राधान्याने न तोडल्यास ऊस वाहतूक करणारी वाहने तपासून आंदोलन करण्यात येईल..दीपक पाटील, जिल्हाध्यक्ष, आंदोलन अंकुश मशीनद्वारे ऊस तोडल्यामुळे खोडवा उगवण व्यवस्थित होत नाही. आडसाली ऊस, कारखाना सुरू झाल्यानंतर महिन्याभरात तोडल्यास उसाच्या वजनात घट होत नाही. तथापि, सर्वच कारखाने सभासदांचा ऊस प्राधान्याने तोडत नाहीत. यामुळे सभासद शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.-जिवंधर चौगुले, शेतकरी.