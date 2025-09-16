Gangster Killing Kolhapur

कोल्हापूर

कोल्हापूर

कुख्यात गुंडाचा खून करून नातेवाईकांना भेटण्यासाठी बीअर बारमध्ये बसले, कोल्हापूर पोलिसांवर गेम करणाऱ्यांचा झाला करेक्ट कार्यक्रम

Kolhapur Police Action : फुलेवाडी रिंगरोडवरील गंगाई लॉनच्या पिछाडीस झालेल्या महेश राख (२३, रा. होळकरनगर, फुलेवाडी रिंगरोड) याच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी संशयितांची धरपकड सुरू केली आहे.
Published on

Gangster Killed Accused Arrested : फुलेवाडी रिंगरोडवरील खुनातील आणखी तीन संशयितांना आज करवीर पोलिसांनी अटक केली. म्होरक्या अदित्य शशिकांत गवळी (२३, रा.क्रांतिसिंह नाना पाटीलनगर, फुलेवाडी रिंगरोड), सद्दाम सरदार कुंडले (२९, कामगार वसाहतजवळ साने गुरुजी वसाहत), धीरज राजेश शर्मा (२३, जोतिर्लिंग कॉलनी, जरगनगर परिसर) अशी त्यांची नावे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

