कोल्हापूर

Amba Ghat Tunnel : आंबा घाटात होणार बोगदा, कसं असेल नियोजन; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची मंजुरी

NHAI Tunnel Project : मागच्या कित्येक वर्षांपासून नागपूर रत्नागिरी मार्गाचे काम सुरू आहे. आंबा घाटात अंतिम टप्प्यात काम सुरू आहे. यामध्ये बोगदा करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
आंबा घाट

आंबा घाट

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

ठळक मुद्दे (Highlights)

साडेतीन किमी बोगद्याला मंजुरी – आंबा घाटातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याला हिरवा कंदील दाखवला.

वाहतूक व सुरक्षिततेसाठी मोठा लाभ – या बोगद्यामुळे अपघातांची शक्यता कमी होणार असून, घाटातील अवघड वळणांवरून जाण्याचा त्रास टळणार आहे.

पर्यटन व व्यापाराला गती – या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि कोकणातील पर्यटन तसेच व्यापार वाहतुकीला नवी चालना मिळणार आहे.

Amba Ghat Road Connectivity : रत्नागिरी-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबा घाटातील धोकादायक वळणे काढण्यासाठी साडेतीन किलोमीटरचा बोगदा खोदण्यात येणार आहे. या कामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. खासगी ठेकेदारामार्फत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
National Highway
Tunnel
forest department ratnagiri
amba ghat
ratnagri news
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com