Amba Ghat Tunnel : आंबा घाटात होणार बोगदा, कसं असेल नियोजन; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची मंजुरी

ठळक मुद्दे (Highlights)साडेतीन किमी बोगद्याला मंजुरी – आंबा घाटातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याला हिरवा कंदील दाखवला.वाहतूक व सुरक्षिततेसाठी मोठा लाभ – या बोगद्यामुळे अपघातांची शक्यता कमी होणार असून, घाटातील अवघड वळणांवरून जाण्याचा त्रास टळणार आहे.पर्यटन व व्यापाराला गती – या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि कोकणातील पर्यटन तसेच व्यापार वाहतुकीला नवी चालना मिळणार आहे..Amba Ghat Road Connectivity : रत्नागिरी-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबा घाटातील धोकादायक वळणे काढण्यासाठी साडेतीन किलोमीटरचा बोगदा खोदण्यात येणार आहे. या कामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. खासगी ठेकेदारामार्फत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला..महामार्गावर आंबा घाटातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बोगदा तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आंबा घाट-बोथटवाडा पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नवी मुंबई येथील खासगी सल्लागार संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम दिले. सर्वेक्षणानंतर बोगद्याचा लांबी, रुंदी आणि तांत्रिकदृष्ट्या आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यानंतर अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने बोगद्याचे काम सुरू होणार आहे..कोल्हापूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. आंबा घाट सुमारे सात किलोमीटर लांबीचा आहे. या घाटात अनेक ठिकाणी अतिशय धोकादायक आणि तीव्र वळणे आहेत. यामुळे अनेकदा अपघात आणि वाहतूक कोंडी होते. पावसाळ्यात वारंवार दरडी कोसळण्याची भीती असते. या पार्श्वभूमीवर, घाटाची सुधारणा आणि रुंदीकरण करताना, ही धोकादायक वळणे वगळण्यासाठी बोगद्याचा पर्याय निवडला आहे. साडेतीन किलोमीटरचा बोगदा तयार झाल्यास, घाटातील धोकादायक भाग पूर्णपणे टाळता येणार आहे आणि प्रवास अत्यंत सुरक्षित व जलद होणार आहे..सुरक्षा व पर्यावरणाचा विचारया प्रकल्पासाठी डिझाइन स्पीड प्रतितास ४० किमी ठेवण्यात आला आहे. तसेच ३०० मीटर, २०० मीटर आणि १०० मीटर लांबीचे आणखी बोगदे तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय घाटातील वन्य प्राणी, राष्ट्रीय उद्यान व जंगल परिसराचा पर्यावरणीय समतोल राखत रस्ता सुधारणा करण्यात येणार आहे.पर्यायी सर्वेक्षण करून रस्त्याचे डिझाईनआंबा घाटाचा उतार, पश्चिम घाटातील कठीण डोंगररांगा, तसेच रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यातील भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन हा रस्ता सुरक्षित व चारपदरी करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या घाटात ५०० मीटरपेक्षा अधिक खोल दऱ्या असून, अनेक ठिकाणी घसरणीचा धोका आहे. पर्यायी सर्वेक्षण करून रस्त्याचे डिझाईन अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत..Amba Ghat : मिऱ्या-नागपूर महामार्गामुळे आंबाघाटातून यंदाही प्रवास ठरणार धोकादायक! दरड कोसळण्याची भीती, पर्यायी मार्ग आहे?.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: बोगद्याची लांबी किती असेल?👉 अंदाजे ३.५ किमी (साडेतीन किमी) लांबीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे.प्रश्न 2: या प्रकल्पामुळे काय फायदे होतील?👉 प्रवासाचा वेळ कमी होईल, वाहतुकीची कोंडी व अपघात कमी होतील, तसेच पर्यटन व व्यापाराला मोठा लाभ होईल.प्रश्न 3: हा बोगदा कोणत्या विभागांना जोडेल?👉 हा बोगदा कोल्हापूर जिल्हा व रत्नागिरी मार्ग अधिक सुकर करेल, त्यामुळे कोकण–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास सोपा होईल..