कोल्हापूर

Amit Shah Kolhapur visit cancelled : अमित शहांचा कोल्हापूर दौरा रद्द; प्रकृती अस्वस्थ असल्याने हुबळीतून दिल्लीकडे रवाना

Amit Shah News: प्रकृती अस्वस्थ असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा कोल्हापूर दौरा रद्द करण्यात आला. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर ते हुबळीतून दिल्लीला रवाना झाले.
Amit Shah Kolhapur visit cancelled News

Amit Shah Kolhapur visit cancelled News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Amit Shah health update : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा आज आणि उद्याचा कोल्हापूर दौरा अचानक रद्द करण्यात आला आहे. प्रकृती अस्वस्थ असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर अमित शहा हुबळी येथून दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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