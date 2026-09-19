Amit Shah Kolhapur visit cancelled : अमित शहांचा कोल्हापूर दौरा रद्द; प्रकृती अस्वस्थ असल्याने हुबळीतून दिल्लीकडे रवाना

Amit Shah health update : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा आज आणि उद्याचा कोल्हापूर दौरा अचानक रद्द करण्यात आला आहे. प्रकृती अस्वस्थ असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर अमित शहा हुबळी येथून दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..अमित शहा यांचा शनिवार आणि रविवार असा दोन दिवसांचा कोल्हापूर दौरा नियोजित होता. हुपरी येथील कल्लाप्पाणा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरात महालक्ष्मी ग्रीन एनर्जी प्रकल्पाचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते होणार होते. या प्रकल्पासाठी ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, शून्य कचरा आणि ‘वेस्ट टू बेस्ट’ संकल्पनेवर आधारित हा प्रकल्प आहे..तसेच कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी तालुक्यातील एकसंबा येथेही अमित शहा यांच्या हस्ते विविध कामांचे उद्घाटन होणार होते. त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हुपरीसह कोल्हापूर आणि कर्नाटकात मोठी तयारी करण्यात आली होती..Amit Shah Kolhapur Speech : अमित शहांकडून कोल्हापुरात उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला; एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख थेट ‘शिवसेना प्रमुख’ म्हणून उल्लेख.राहुल आवाडेंकडून जोरदार तयारीहुपरीतील कार्यक्रमासाठी आमदार राहुल आवाडे यांच्याकडून मोठी तयारी करण्यात आली होती. अमित शहा यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम भव्य स्वरूपात करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. अमित शहा यांच्या अनुपस्थितीत हुपरीतील कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याची अधिकृत रूपरेषा यापूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार २० सप्टेंबरला हुपरीतील जवाहर कारखाना परिसरात प्रकल्पाचे भूमिपूजन नियोजित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.