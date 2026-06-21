कोल्हापूर

Maharashtra Politics: अमित शहांचं भाषण सुरू असताना पवनराजे निंबाळकर हत्येचा निकाल, एक फोन अन्‌ शिंदे ताडकन उठले

Eknath Shinde reaction after court judgment: अमित शहांच्या भाषणादरम्यान अचानक आलेल्या फोननंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्यासपीठावरून उठताच पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील आरोपींच्या सुटकेचा धक्कादायक उलगडा
Dramatic Moment During Amit Shah’s Address as Pawanraje Nimbalkar Case Verdict Arrives

Dramatic Moment During Amit Shah’s Address as Pawanraje Nimbalkar Case Verdict Arrives

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे भाषण सुरू असतानाच एक फोन आला आणि व्यासपीठावर बसलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ताडकन उठले आणि त्यांनी थेट व्यासपीठावरून उतरून गाडीकडे जाण्याचा रस्ता धरला. अचानक घडलेल्या या प्रकाराने शिवसेनेचे व्यासपीठावरील नेतेही अवाक्‌ झाले.

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