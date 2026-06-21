Maharashtra Politics: अमित शहांचं भाषण सुरू असताना पवनराजे निंबाळकर हत्येचा निकाल, एक फोन अन्‌ शिंदे ताडकन उठले

कोल्हापूर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे भाषण सुरू असतानाच एक फोन आला आणि व्यासपीठावर बसलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ताडकन उठले आणि त्यांनी थेट व्यासपीठावरून उतरून गाडीकडे जाण्याचा रस्ता धरला. अचानक घडलेल्या या प्रकाराने शिवसेनेचे व्यासपीठावरील नेतेही अवाक् झाले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दरम्यान, अलीकडेच शिवसेना ठाकरे गट सोडून गेलेले खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे वडील पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येच्या आरोपातील माजी मंत्री डॉ. पद्यसिंह पाटील यांच्यासह या खटल्यातील अन्य आरोपींची सुटका झाल्याचा शिंदे यांना फोन असल्याचे नंतर समजले. .येथील पोलिस कवायत मैदानावर महायुतीच्या वतीने कृतज्ञता मेळावा सुरू होता. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री शहा यांचे भाषण अखेरच्या टप्प्यात असतानाच शिंदे यांना त्यांच्या स्विय साहाय्यकाने एक फोन दिला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हा फोन कानाला लावताच ते खुर्चीवरून ताडकन उठले आणि व्यासपीठावरून थेट खाली आले. तेथून ते आपल्या गाडीकडे चालत गेले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या अचानक कृतीने शिवसेनेचे व्यासपीठावरील नेत्यांचीही धावपळ सुरू झाली. शेवटी हा फोन कुणाचा आणि कशाबद्दल होता याचा उलगडा झाल्यानंतर सभेतील वातावरण पूर्वपदावर आले. शिंदेही नंतर व्यासपीठावर येऊन बसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.