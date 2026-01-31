Kolhapur ZP : शेतात बैलांचा औत धरणारा शेतकरी थेट जिल्हा परिषद अध्यक्ष! आण्णासाहेब नवणे यांची प्रेरणादायी वाटचाल

कोल्हापूर : आजच्या काळात एखाद्या विकास सोसायटीचा सचिव, सरपंच किंवा शेतात बैलांचा औत धरणारा शेतकरी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष झाला म्हटले तर अनेकांचा त्यावर विश्वास बसणार नाही. कारण निवडणुका म्हणजे केवळ पैसे असलेल्यांनीच लढवायच्या, अशा शिरस्ताच बनला आहे..पण, अशा परिस्थितीतही विकास सोसायटीचा सचिव, त्यानंतर गावचा सरपंच आणि तेथून थेट तालुक्याच्या सभापती पदावरून राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदापर्यंतची भरारी आण्णासाहेब नवणे यांनी घेतली. ग्रामीण भागाशी नाळ जुळलेला शेतकरी या पदापर्यंत पोहोचल्याचे हे एक उदाहरण..Sindhudurg ZP : ग्रामीण विकासाला ‘ब्रेक’, कर्मचाऱ्यांवर ताण; जिल्हा परिषद अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालतेय.राधानगरी तालुक्यातील धामोड हे नवणे यांचे जन्मगाव. घरच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षण घेता आले नाही. गावातच सातवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर ते गावच्या विकास सोसायटीत सचिव म्हणून रुजू झाले. हा काळ १९६० च्या दशकातील. त्यावेळी सचिव पदासाठीही फारशी शैक्षणिक गुणवत्ता लागत नव्हती..पण, या पदामुळे नवणे यांना शेतकरी कुटुंबासमोरील अडचणी खऱ्या अर्थाने समजल्या. १९६५ मध्ये ते गावचे सरपंच झाले आणि तेथून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली..ZP Solapur: साेलापूर जि. प. सदस्यांना मिळणार १० कोटींचा निधी; पहिल्याच बैठकीत सेस फंडातून सदस्यांना निधी देण्याचे नियोजन!.राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाल्यानंतर दूध संस्था, शिक्षण संस्था या माध्यमातून त्यांनी आपला विस्तार करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या कार्याची दखल त्यावेळच्या राजकीय नेतृत्वालाही घ्यावी लागली. .त्यातून १९८६ मध्ये ते राधानगरी पंचायत समितीचे सभापती झाले. सलग सहा वर्षांहून अधिक काळ ते या पदावर होते. सहा वर्षांतील केलेल्या कामाचे बक्षीस म्हणून काँग्रेसने त्यांना पक्षाच्या तालुकध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली. त्यानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द आणखी बहरत गेली..जिल्हा परिषदेच्या २००२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राशिवडे बुद्रुक गटातून त्यांना जिल्हा परिषदेची उमेदवारी मिळाली. ते विजयी झाले आणि त्या सभागृहाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना नेतृत्वाने दिली. .त्यांच्या रूपाने शेतात काम करणारा, सामन्यांशी कणव असलेला आणि ग्रामीण भागाशी नाळ जुळलेला कार्यकर्ता अध्यक्ष पदावर रुजू झाला. तीन वर्षे ते या पदावर होते. या काळात त्यांनी अनेक विकासात्मक कामे केली. राधानगरी तालुक्याबरोबरच जिल्ह्यात अनेक कामे झाली. राज्य शासनाचा ‘राजस्व सुवर्ण जंयती’ पुरस्कारही त्यांच्याच काळात जिल्हा परिषदेला मिळाला. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ२१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २०१७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.