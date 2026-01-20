ACB Raid In Kolhapur : नगर घडवण्याऐवजी नगराची वाट लावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाची कारवाई, कोल्हापुरातील घटना

ACB Raid In Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील मूरगुड येथील नगरपरिषदेच्या स्थापत्य विभागाचा नगर अभियंता प्रदीप पांडुरंग देसाई (वय ३२, रा. मिणचे खुर्द, ता.भुदरगड) याला ४० हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने पकडले. घटनेची नोंद मुरगूड पोलिसांत झाली आहे..अधिक माहिती अशी, मुरगूड (ता. कागल) येथील नगरपरिषदेत स्थापत्य विभागात सध्या कार्यरत असणारा नगर अभियंता प्रदीप देसाई याने हुपरी नगरपरिषदअंतर्गत पूर्ण केलेल्या रस्त्याच्या कामासाठीचे एम.बी. रजिस्टर पूर्ण करून देण्यासाठी दीड लाख रुपयांची मागणी संबंधित ठेकेदाराकडे केली होती. तडजोडी अंती १ लाख ३० हजार रुपयांना व्यवहार ठरला. त्यातील ५० हजार रुपये नगर अभियंता देसाई याने यापूर्वीच घेतले होते; तर उर्वरित ८० हजार रुपयांतील पहिला हप्ता ४० हजार मागितला होता..काल सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास हे पैसे मुरगूड बसस्थानकावर लावलेल्या आपल्या चारचाकीमध्ये ठेवण्याचे अभियंता देसाई याने संबंधित ठेकेदारला सांगितले. त्याप्रमाणे ठेकेदाराने ही रक्कम गाडीत ठेवली..Bribery Case Kolhapur : गुंठाबर जमीन नावावर करण्यासाठी शेतकऱ्याकडून २७ हजारांची लाच, मंडल अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडलं; घराची झडती घेतली अन्.त्यावेळी पोलिस निरीक्षक, राजेंद्र सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुधीर पाटील, संदीप काशीद, कृष्णा पाटील, चालक प्रशांत दावणे यांच्या पथकाने छापा टाकून ४० हजारांची रक्कम व चारचाकीसह नगर अभियंता प्रदीप देसाई याला ताब्यात घेतले. त्याच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, कलमान्वये, मुरगूड पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अधिक तपास लाचलुचपत विभाग कोल्हापूरच्या पोलिस निरीक्षक उज्ज्वला भडकमकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.