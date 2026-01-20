कोल्हापूर

ACB Raid In Kolhapur : नगर घडवण्याऐवजी नगराची वाट लावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाची कारवाई, कोल्हापुरातील घटना

Anti Corruption Bureau Action : कोल्हापुरात भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश! नगराच्या विकासाऐवजी नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाची धडक कारवाई.
kolhapur bribery case latest news

kolhapur bribery case latest news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

ACB Raid In Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील मूरगुड येथील नगरपरिषदेच्या स्थापत्य विभागाचा नगर अभियंता प्रदीप पांडुरंग देसाई (वय ३२, रा. मिणचे खुर्द, ता.भुदरगड) याला ४० हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने पकडले. घटनेची नोंद मुरगूड पोलिसांत झाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
ACB
raid
acb squad
ACB squad action
Anti Corruption Department
anti corruption
acb arrests
Murgud Police Station
kolhapur city

Related Stories

No stories found.