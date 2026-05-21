Appa Mahadik Anandrao Patil : महादेवराव महाडिकांनी आनंदराव पाटलांचा अपमान केला होता का?; महाडिक गटाकडून खुलासा; गोकुळवरून राजकारण तापलं

Mahadevrao Appa Mahadik controversy : माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या विरोधात काही विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक बदनामीचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप करत गोकुळचे माजी संचालक धैर्यशील देसाई यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. स्वर्गीय आनंदराव पाटील चुयेकर यांचा अपमान केल्याचा आरोपही पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा त्यांनी केला. चुयेकर साहेबांनी घालून दिलेल्या तत्त्वांवरच महाडिक गटाने काम करत गोकुळ दूध संघाला राज्यात नावारूपाला आणल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले..धैर्यशील देसाई यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, स्वर्गीय आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार माजी आमदार महादेवराव महाडिक, स्वर्गीय आमदार पी. एन. पाटील आणि अरुण नरके यांनी गोकुळ दूध संघाची वाटचाल घडवली. गोकुळला राज्यातील अग्रगण्य संस्थांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी या सर्व नेत्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. चुयेकर साहेबांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्या हयातीतच गोकुळ कार्यस्थळी त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला होता. त्यामुळे चुयेकर साहेबांच्या सन्मानाबाबत आम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी करू नये, अशी टीका देसाई यांनी केली..स्वर्गीय चुयेकर साहेब आणि स्वर्गीय जयश्रीताई पाटील-चुयेकर यांनी अखेरपर्यंत महाडिक साहेब आणि पी. एन. पाटील यांच्यावर विश्वास ठेवत गोकुळच्या कारभारात सहकार्य केले, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. महाडिक साहेबांविरोधात होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असून, त्याबाबत खुलासा केल्यावर खुशमस्करीचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे देसाई यांनी म्हटले आहे..गोकुळच्या आगामी निवडणुकांवरून सुरू असलेल्या राजकारणावरही त्यांनी भाष्य केले. गोकुळच्या निवडणुकीला अजून बराच कालावधी शिल्लक असताना काही जण माझ्या तिकिटाबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत. मात्र, विरोधकांनी माझ्या तिकिटाची काळजी करण्याची गरज नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला..Satej Patil Gokul Milk Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत हालचाली, सतेज पाटील म्हणाले; 'विनय कोरेंचा प्रस्ताव आल्यास'.दरम्यान, कोल्हापूर आईस अँड कोल्ड स्टोरेज, गायत्री आईस कोल्ड स्टोरेज आणि व्यंकटेश्वरा गुड्स मूव्हर्स या कंपन्यांनी गोकुळने घालून दिलेल्या नियम व अटींची पूर्तता करूनच सेवा पुरवल्याचेही देसाई यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली असल्याचा दावा करत विरोधकांनी या विषयावर विनाकारण टीका थांबवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.