Ladki Bahin Scheme : 'या' कारणामुळे ‘लाडकी बहीण’ ठरणार अपात्र, नवा नियम काय सांगतो

Ladki Bahin Eligibility Criteria : 'कुटुंबाच्या व्याख्येनुसार एकवीस वर्षांखालील व पासष्ट वर्षांवरील 'लाडकी' अपात्र ठरणार आहे. राज्य शासनाची जिल्ह्यात एक जुलै २०२४ पासून लाडकी बहीण योजना सुरू झाली. या योजनेमध्ये एकूण पात्र अर्जदार महिला १० लाख ४७ हजार ७३० होत्या. या लाभार्थी महिलांना आतापर्यंत एकूण १७ हप्ते देण्यात आले आहेत..सध्या २१ वर्षांखालील व ६५ वर्षांवरील १४ हजार २५४ महिलांची पडताळणी सुरू आहे. तसेच, एकाच घरात दोन लाभार्थी महिला असलेली संख्या ८७ हजार १९५ असून, यांचीही पडताळणी सुरू आहे. पडताळणीनंतर सुमारे दहा टक्के महिलांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे', अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाने दिली..कुटुंबाच्या व्याख्येनुसार एका घरात सासू आणि तिच्या चार सुना असतील तरी त्या पात्र ठरणार आहेत. मात्र त्या सुनांच्या अविवाहित किंवा विवाहित मुलींपैकी केवळ एक मुलगी पात्र ठरणार आहे. यामध्ये विधवा महिला असल्यास त्यांनाही लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जुलै २०२४ मध्ये १७ वा हप्ता देण्यात आला होता. जिल्ह्यात महिन्याला सुमारे १५५ कोटी रुपये द्यावे लागतात. पडताळणीनंतर यामध्ये कपात होणार आहे..दरम्यान, राज्य शासनाच्या आवाहनानुसार स्वयंस्फूर्तीने या योजनेतून बाहेर पडलेल्या महिलांची संख्या २६३ झाली आहे. २१ वर्षांखालील व ६५ वर्षांवरील महिलांचा लाडकी बहिण योजनेचा हप्ता बंद होणार आहे. अंगणवाडी सेविका, सुपरवायझर व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या वतीने पडताळणीचे काम सुरू आहे. तसेच, एका घरात दोन लाभार्थी महिला असल्यास विवाहित महिला व तिची अविवाहित मुलगी यांना लाभ मिळणार आहे. यापैकी एका लाभार्थी महिलेचा लाभ बंद होणार आहे. पडताळणीनंतर सुमारे दहा टक्के महिलांची संख्या घटेल, अशी स्थिती आहे..स्वयंप्रेरणेने लाभ बंद करण्यासाठी आवाहनशासकीय नोकरी, चांगली आर्थिक परिस्थिती व कारवाईच्या भीतीमुळे अनेक महिला या योजनेचा लाभ बंद करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. ज्या महिलांना स्वयंप्रेरणेने लाभ बंद करायचा आहे, त्यांनी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात हआले आहे.