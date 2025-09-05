Shoumika Mahadik : महायुती म्हणून व्यासपीठावर 'या', गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफांची शौमिका महाडिक यांना विनंती; गोकुळची सभा खेळीमेळीत होणार?

Gokul Dudh Sangh Kolhapur : महायुती म्हणून तुम्हीही व्यासपीठावर या, अशी विनंती कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे (गोकुळ) अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी आज विरोधी संचालक शौमिका महाडिक यांना केले. संघाच्या संचालक मंडळाची बैठक आज गोकुळ शिरगाव येथे मुख्य प्रकल्पावर झाली. येथे ही विनंती केली..गोकुळ दूध संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नऊ सप्टेंबरला होत आहे. या सभेच्या तयारीसाठी आज संचालक मंडळाची बैठक झाली. प्रत्येक वर्षी विरोधक असलेल्या संचालक शौमिका महाडिक या व्यासपीठावर न थांबता स्वतंत्र दूध उत्पादकांना घेऊन सभेच्या ठिकाणी येतात. तेथे शक्तिप्रदर्शन करतात. यामुळे गोकुळची सर्वसाधारण सभा चर्चेचा विषय बनते. येथे विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली जातील, असे सांगितले जाते..मात्र, यामुळे विरोधक आक्रमक असल्याचे दिसून येते. अलीकडेच नूतन अध्यक्ष निवड करताना महायुती म्हणून अध्यक्षांची निवड झाली आहे. महायुतीत भाजपच्या शौमिका महाडिकही आहेत. त्यामुळे या सर्वसाधारण सभेत त्यांनी विरोधक म्हणून सभासदांचे प्रश्न घेऊन सभेत न येता महायुती म्हणून व्यासपीठावर थांबावे, अशी विनंती आज अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी संचालक मंडळात केली..Kolhapur RTO : MH 09 HB सीरियल आता सर्वांसाठी खुली, ९०० नंबरमुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाचा केला खेळखंडोबा.यावर त्यांच्याकडून कोणताही स्पष्ट प्रतिक्रिया आली नसल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, नऊ सप्टेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेची तयारी, प्रश्न आणि उत्तरे, कोणकोणते मुद्दे असतील. सभासदांना सामोरे जाताना कोणती तयारी पाहिजे यासर्वांची तयारी आजच्या बैठकीत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.