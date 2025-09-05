कोल्हापूर

Shoumika Mahadik : महायुती म्हणून व्यासपीठावर 'या', गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफांची शौमिका महाडिक यांना विनंती; गोकुळची सभा खेळीमेळीत होणार?

Navid Mushrif : महायुती म्हणून तुम्हीही व्यासपीठावर या, अशी विनंती कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे (गोकुळ) अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी आज विरोधी संचालक शौमिका महाडिक यांना केले.
Sandeep Shirguppe
Gokul Dudh Sangh Kolhapur : महायुती म्हणून तुम्हीही व्यासपीठावर या, अशी विनंती कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे (गोकुळ) अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी आज विरोधी संचालक शौमिका महाडिक यांना केले. संघाच्या संचालक मंडळाची बैठक आज गोकुळ शिरगाव येथे मुख्य प्रकल्पावर झाली. येथे ही विनंती केली.

