कोल्हापूर

Corporator Daughter: भाजप नगरसेविकेच्या २३ वर्षीय मुलीने संपवले आयुष्य, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी उचलले टोकाचे पाऊल

BJP Corporator Daughter Dies By endlife At 23 Before Exam: परीक्षेच्या ताणाने वैद्यकीय विद्यार्थिनीचा जीव घेतला; अभ्यास, पाठांतर जमत नसल्याची डॉक्टरांना व्यथा, पहाटे गळफास घेऊन आत्महत्या
BJP Corporator 23 Year Old Daughter Dies By endlife Before Exam Tragic Incident Sends Shockwaves Across The City

BJP Corporator 23 Year Old Daughter Dies By endlife Before Exam Tragic Incident Sends Shockwaves Across The City

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सकाळ वृत्तसेवा
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इचलकरंजी : वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या येथील एका तरुणीने आज पहाटे घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी साडेसहाच्या दरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. हिंदवी म्हाळसाकांत कवडे (वय २३, रा. सुदर्शन चौक) असे तिचे नाव आहे. भाजप नगरसेविका शशिकला कवडे यांची ती मुलगी होती. आत्महत्या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे.

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