Corporator Daughter: भाजप नगरसेविकेच्या २३ वर्षीय मुलीने संपवले आयुष्य, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी उचलले टोकाचे पाऊल

इचलकरंजी : वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या येथील एका तरुणीने आज पहाटे घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी साडेसहाच्या दरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. हिंदवी म्हाळसाकांत कवडे (वय २३, रा. सुदर्शन चौक) असे तिचे नाव आहे. भाजप नगरसेविका शशिकला कवडे यांची ती मुलगी होती. आत्महत्या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः घटप्रभा येथील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात हिंदवी बीएएमएसचे शिक्षण घेत होती. परीक्षा असल्याने ती काही दिवसांपूर्वी घरी अभ्यासासाठी आली होती. तिला सोमवारी (ता. १७) रात्री अभ्यासाच्या तणावामुळे रक्तदाबाचा त्रास जाणवला. कुटुंबीयांनी तिला डॉक्टरांकडे नेले होते. त्यावेळी तिने अभ्यास आणि पाठांतर होत नसल्याचे डॉक्टरांना सांगितले होते. .तेथून घरी परतल्यानंतर हिंदवी अभ्यासाच्या खोलीत झोपली. ती, आज पहाटे पाचच्या सुमारास उठली. त्यानंतर ती पुन्हा अभ्यासाच्या खोलीत गेली. काही वेळाने पाहणी केली असता तिने ओढणीने सिलिंग फॅनला गळफास घेतल्याचे आढळले. कुटुंबीयांनी तिला तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला मृत घोषित केले. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.परीक्षेच्या आदल्या दिवशीहिंदवीची परीक्षा उद्या (ता. १९) पासून सुरू होणार होती. त्यासाठी तिचे कुटुंब आज तिला महाविद्यालयात सोडण्यासाठी जाणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच तिची वाटचाल थांबल्याने कवडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.