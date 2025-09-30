कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : सासरवाडीहून घरी येताना वाटेत पत्नीचा खून; रस्त्यावरच हातोडा अन् कोयत्याने केले वार

Kolhapur Crime : सासरहून पत्नीला घेऊन येताना पतीने वाटेत मोटारसायकल थांबवून तिचा निर्घृण खून केला. हा प्रकार सोमवारी रात्री आठच्या दरम्यान उघडकीस आला आहे.
Kolhapur Crime News

Kolhapur Crime News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

पत्नीचा निर्घृण खून – पती प्रशांत पाटील (रा. भादोले) याने पेठवडगाव-कोरेगाव रस्त्यावर मोटारसायकल थांबवून पत्नी रोहिणी (२९) हिच्यावर कोयता व हातोड्याने हल्ला करून जागीच ठार मारले.

खुनानंतरची कबुली आणि पळ काढला – खून करून आरोपी घरी परतला व वडिलांना गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यानंतर घटनास्थळावर खात्री करून वडिलांनी पोलिसांना माहिती दिली. प्रशांत सध्या फरार आहे.

पोलिस तपास सुरू – घटनास्थळी हातोडा, कोयता आणि चटणीची पुडी मिळाली असून मोबाईल फॉरेन्सिक लॅबने पंचनामा केला. मृतदेह नवे पारगाव आरोग्य केंद्रात पाठवला आहे.

Kolhapur Shocking Incident : सासरहून पत्नीला घेऊन येताना पतीने वाटेत मोटारसायकल थांबवून तिचा निर्घृण खून केला. हा प्रकार सोमवारी रात्री आठच्या दरम्यान उघडकीस आला आहे. पेठवडगाव - कोरेगाव रस्त्यावर पतीने पत्नीवर कोयत्याने वार केले आणि डोक्यात हातोड्याने जोरदार मारहाण केली. या हल्ल्यात सौ. रोहिणी प्रशांत पाटील (वय २९) हिचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com