Kolhapur Crime News : सासरवाडीहून घरी येताना वाटेत पत्नीचा खून; रस्त्यावरच हातोडा अन् कोयत्याने केले वार

पत्नीचा निर्घृण खून – पती प्रशांत पाटील (रा. भादोले) याने पेठवडगाव-कोरेगाव रस्त्यावर मोटारसायकल थांबवून पत्नी रोहिणी (२९) हिच्यावर कोयता व हातोड्याने हल्ला करून जागीच ठार मारले.खुनानंतरची कबुली आणि पळ काढला – खून करून आरोपी घरी परतला व वडिलांना गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यानंतर घटनास्थळावर खात्री करून वडिलांनी पोलिसांना माहिती दिली. प्रशांत सध्या फरार आहे.पोलिस तपास सुरू – घटनास्थळी हातोडा, कोयता आणि चटणीची पुडी मिळाली असून मोबाईल फॉरेन्सिक लॅबने पंचनामा केला. मृतदेह नवे पारगाव आरोग्य केंद्रात पाठवला आहे..Kolhapur Shocking Incident : सासरहून पत्नीला घेऊन येताना पतीने वाटेत मोटारसायकल थांबवून तिचा निर्घृण खून केला. हा प्रकार सोमवारी रात्री आठच्या दरम्यान उघडकीस आला आहे. पेठवडगाव - कोरेगाव रस्त्यावर पतीने पत्नीवर कोयत्याने वार केले आणि डोक्यात हातोड्याने जोरदार मारहाण केली. या हल्ल्यात सौ. रोहिणी प्रशांत पाटील (वय २९) हिचा जागीच मृत्यू झाला आहे. .दरम्यान, यातील संशयित व पती प्रशांत मारुती पाटील (३४, रा. भादोले) पळून गेला आहे. या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. याबाबत पेठवडगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः भादोले (ता. हातकणंगले) येथील प्रशांत मारुती पाटील ऊर्फ गुंडा याचे ग्रामपंचायती समोर मोटारसायकलचे गॅरेज आहे. त्याचे सासरे आजारी असल्यामुळे पत्नी रोहिणी ही ढवळी (ता. वाळवा) येथे माहेरी गेली होती. तो संध्याकाळी मोटारसायकलवरून तिला घेऊन येण्यासाठी गेला होता. माहेरून पत्नीला घेऊन प्रशांत पेठवडगाव - कोरेगाव रस्त्यावरून घरी येत होता..भादोलेपासून दोन किलोमीटर आधी त्याने अचानक एका शेताजवळ गाडी थांबविली. यावेळी त्याने पत्नीला कोयता व हातोड्याने डोक्यात व गळ्यावर सपासप वार केले. यामध्ये पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला. पत्नीचा खून करून तो घरी परतला. घरात आल्यानंतर त्याने वडिलांना पत्नीचा खून केल्याचे सांगितले आणि त्यानंतर तेथून तो पळून गेला.दरम्यान, वडिलांनी घटनास्थळी जाऊन खात्री केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर त्यांनी पेठवडगाव पोलिस ठाण्यात याची माहिती दिली. पोलिसांना घटनास्थळी हातोडा, कोयता व चटणीची पुडी मिळाली आहे. पेठवडगावचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद शिंदे घटनास्थळी दाखल झाले होते. याशिवाय मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब घटनास्थळी दाखल झाली होती. त्यांनी घटनास्थळीचा पंचनामा केला. मृतदेह नवे पारगाव आरोग्य केंद्रात नेण्यात आला आहे..FAQSप्र.१ : खून कुठे आणि कधी झाला?➡️ पेठवडगाव-कोरेगाव रस्त्यावर, सोमवारी रात्री ८ च्या सुमारास.प्र.२ : पीडिता कोण आहे?➡️ सौ. रोहिणी प्रशांत पाटील, वय २९.प्र.३ : आरोपी कोण आहे आणि तो कुठे आहे?➡️ पती प्रशांत मारुती पाटील (३४, रा. भादोले). खून केल्यानंतर तो फरार झाला आहे.प्र.४ : पोलिसांना घटनास्थळी काय मिळाले?➡️ हातोडा, कोयता आणि चटणीची पुडी.प्र.५ : प्रकरणाची नोंद कुठे झाली?➡️ पेठवडगाव पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे..